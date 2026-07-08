¡Estallan contra el VAR! Egipto denuncia "mal arbitraje" tras caer ante Argentina

Argentina vs Egipto por los Octavos de Final del Mundial 2026 se convirtió en uno de los partidos más polémicos del torneo, con tres acciones que, según el combinado africano, marcaron la eliminatoria.
El técnico de Egipto, Hassam Hossan, no se guardó nada en la conferencia de prensa, atacando directamente a la organización del evento: "Ha sido un partido amañado y todo el mundo lo ha visto".
Y finalizó su ronda de respuestas con un mensaje para la albiceleste y su posible bicampeonato mundial: "Si tanto quieren que Argentina gane, ¿Por qué llaman al resto de equipos para que participen?".
En la misma línea de su técnico, Mostafa Ziko, autor del gol anulado a los egipcios, se le fue con todo al arbitraje: "El torneo estaba claramente amañado desde el principio, no estaba en nuestras manos ganar, estaba en manos del árbitro".
¿Contra qué decisiones arbitrales no está de acuerdo Egipto? El gol anulado a Mostafa Ziko por falta previa a Lisandro Martínez y un penal no señalado sobre Mohamed Salah en la jugada previa al tanto de la victoria Argentina.
Pero el debate no se quedó ahí, ya que horas más tarde y a través de una carta difundida por Sky Sports en Inglaterra, la Asociación Egipcia de Fútbol soltó la bomba.
En palabras textuales, la Selección de Egipto expresó: "La Asociación Egipcia de Fútbol no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales presenciadas durante el partido contra Argentina, así como ante la falta de un uso adecuado del sistema de videoarbitraje (VAR)".
"Varios incidentes clave plantearon serias dudas y dejaron profundas interrogantes sobre la consistencia y equidad de unas decisiones que influyeron directamente en el transcurso del partido", sentenció la federación del país africano.
¿Qué sigue? La FIFA analizará las declaraciones del técnico y jugadores egipcios para posibles sanciones futuras, mientras que la Federación Egipcia de Fútbol estudia la posibilidad de elevar el caso ante el organismo correspondiente, tal y como ya sucedió con Bélgica-Estados Unidos en el "Caso Balogun".
Lo cierto es que Egipto se despide del Mundial 2026 compitiendo hasta el final contra la vigente campeona del mundo, quedándose a las puertas de convertirse en la quinta nación africana en llegar a los Cuartos de Final del máximo torneo de selecciones.