125 casos de mordeduras de serpiente van atendidos en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela (HE) ha atendido 125 hondureños por mordeduras de serpiente venenosa en lo que va de 2025. La mayoría de los pacientes provienen de los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, Yoro y El Paraíso.

Ante el inisual aumento de casos, el centro asistencial confirmó la adquisición de 431 frascos de suero antiofídico, con un costo cercano a 300,000 lempiras, necesarios para tratar envenenamientos por serpientes como cascabel, tamagás, coral y barba amarilla.

Los médicos recalcan que las mordeduras de serpiente son emergencias de alto riesgo, por lo que el personal debe contar con el biológico disponible las 24 horas, listo para administrarse apenas ingresa el paciente.

El portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, informó que desde el almacén de medicamentos se distribuye suero de respaldo tanto a la emergencia de adultos como a la pediátrica, debido a que el ingreso de pacientes puede ocurrir “en cualquier instante. De día o de noche podemos recibir alguna persona mordida por una serpiente peligrosa”, indicó.