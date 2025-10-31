Más de 100 personas han resultado mordidas por serpientes en lo que va del 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 116 casos de personas que fueron mordidas por serpientes registró el Departamento de Epidemiologia del Hospital Escuela de enero hasta el cierre de octubre de 2025. Afortunadamente no se reportan fallecidos.

La mayoría de los casos atendidos eran de personas procedentes de Francisco Morazán, El Paraíso y Olancho. Además, los pacientes afectados tenían entre 2 y 85 años, y "mayormente del sexo masculino", según Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela.

Osorio dijo que cuando un paciente se presenta al centro asistencial con la picadura de una serpiente, primero se contrala el dolor y después administran un suero antiofídico para neutralizar el veneno.