El Hospital Escuela prohíbe a su personal dar declaraciones a medios de comunicación

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Hospital Escuela impusieron una especie de ley mordaza al interior del principal centro asistencial del país. Mediante la circular N.º 139-2025-DDTH-HE prohibieron al personal médico y administrativo brindar declaraciones sobre el hospital a los medios de comunicación o publicar información en redes sociales sin autorización previa. La disposición, que fue emitida el miércoles 15 de octubre y firmada por el jefe de recursos humanos del centro asistencial, advierte que quienes contradigan la prohibición se les deducirá responsabilidad conforme a ley.

El documento recuerda a los empleados que deben guardar la reserva y discreción necesarias sobre los asuntos relacionados con su trabajo, además deben enaltecer la administración pública y la institución a la que sirven. La circular encendió las alarmas entre el personal médico y administrativo; algunos sectores consideran que la medida podría silenciar denuncias sobre desabastecimiento de medicamento e insumos, fallas en el sistema y la precariedad que en las últimas han venido reportando en algunas áreas hospitalarias.

"Es una ley mordaza, es una ley que nos cierra la boca para que no podamos hacer la denuncia pertinente de los aciertos o desaciertos que puedan estar ocurriendo en los hospitales", dijo Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH).

Otros sectores cuestionan que la medida podría vulnerar la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a informarse sobre la salud pública.