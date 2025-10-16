  1. Inicio
El Hospital Escuela prohíbe a su personal dar declaraciones a medios de comunicación

A través de una circular determinaron la prohibición y a quien la contradiga se le deducirán responsabilidades, advierte las autoridades en la nota

  • 16 de octubre de 2025 a las 15:14
El Hospital Escuela prohíbe a su personal dar declaraciones a medios de comunicación

La medida prohíbe a los médicos, enfermeros y demás personal tiene dar declaraciones a la prensa o publicar en redes sociales.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Hospital Escuela impusieron una especie de ley mordaza al interior del principal centro asistencial del país.

Mediante la circular N.º 139-2025-DDTH-HE prohibieron al personal médico y administrativo brindar declaraciones sobre el hospital a los medios de comunicación o publicar información en redes sociales sin autorización previa.

La disposición, que fue emitida el miércoles 15 de octubre y firmada por el jefe de recursos humanos del centro asistencial, advierte que quienes contradigan la prohibición se les deducirá responsabilidad conforme a ley.

El documento recuerda a los empleados que deben guardar la reserva y discreción necesarias sobre los asuntos relacionados con su trabajo, además deben enaltecer la administración pública y la institución a la que sirven.

La circular encendió las alarmas entre el personal médico y administrativo; algunos sectores consideran que la medida podría silenciar denuncias sobre desabastecimiento de medicamento e insumos, fallas en el sistema y la precariedad que en las últimas han venido reportando en algunas áreas hospitalarias.

La circular fue emitida este miércoles 15 de octubre y fue firmada por el jefe de Desarrollo de Talento Humano del hospital.

La circular fue emitida este miércoles 15 de octubre y fue firmada por el jefe de Desarrollo de Talento Humano del hospital.

 (Foto: Cortesía)

"Es una ley mordaza, es una ley que nos cierra la boca para que no podamos hacer la denuncia pertinente de los aciertos o desaciertos que puedan estar ocurriendo en los hospitales", dijo Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH).

Otros sectores cuestionan que la medida podría vulnerar la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a informarse sobre la salud pública.

La doctora y diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Claudia Ramírez, señaló que las autoridades del principal centro asistencial deben repensar en la nota.

"Los médicos ya empezaron a quejarse en los pasillos, unos a bien a referido que probablemente los que van a terminar allí son las personas que piden que se callen los demás", apuntó la parlamentaria.

