Vigilan una onda tropical que avanza hacia el mar Caribe: ¿representa peligro para Honduras?

Una onda tropical avanza hacia el mar Caribe con un 20% de posibilidad de desarrollo en los próximos siete días, según informó Copeco. Aquí los detalles

  • 16 de octubre de 2025 a las 15:05
Una onda tropical con rumbo al Caribe presenta un 20% de posibilidad de desarrollo ciclónico en una semana, según informó

Foto: Copeco

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical que se desplaza sobre el Atlántico central con dirección al mar Caribe, vigila el Centro Nacional de Huracanes, Miami, Florida.

De acuerdo con el informe emitido este jueves 16 de octubre de 2025 por Copeco, el sistema, identificado como “Disturbance 1”, se mueve hacia el oeste a una velocidad aproximada de 30 kilómetros por hora.

El pronóstico indica que podría experimentar un lento desarrollo en su tránsito hacia el Caribe central a mediados de la próxima semana, aunque por ahora la posibilidad de evolución ciclónica es baja.

En alerta roja tres municipios de Honduras por lluvias y nueve departamentos en alerta amarilla

Según el Comité Permanente de Contingencias (Copeco) existe una probabilidad nula (0%) de desarrollo en los próximos dos días y una baja (20%) a siete días, por lo que el monitoreo se mantiene activo.

En la proyección gráfica, el área de vigilancia abarca una extensa zona al este del mar Caribe, con mucha influencia en la región centroamericana, dependiendo del comportamiento de los vientos y la presión atmosférica en los próximos días.

Copeco subrayó que existe un alto grado de incertidumbre respecto a la trayectoria y evolución del fenómeno, por lo que recomendó a los países del Caribe y Centroamérica, incluida Honduras, dar seguimiento a los reportes oficiales.

Las imágenes de las intensas lluvias que azotan la capital

Las autoridades mantienen vigilancia constante sobre las condiciones oceánicas, aunque no se prevé un impacto directo en el país en los próximos días.

La temporada ciclónica 2025 se mantiene activa hasta finales de noviembre. Por las fuertes lluvias que azotan varias zonas del país, Copeco mantiene en alerta amarilla a los departamentos de La Paz, Francisco Morazán, Valle, Choluteca y El Paraíso.

