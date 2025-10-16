Vigilan una onda tropical que avanza hacia el mar Caribe: ¿representa peligro para Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical que se desplaza sobre el Atlántico central con dirección al mar Caribe, vigila el Centro Nacional de Huracanes, Miami, Florida.

De acuerdo con el informe emitido este jueves 16 de octubre de 2025 por Copeco, el sistema, identificado como “Disturbance 1”, se mueve hacia el oeste a una velocidad aproximada de 30 kilómetros por hora.

El pronóstico indica que podría experimentar un lento desarrollo en su tránsito hacia el Caribe central a mediados de la próxima semana, aunque por ahora la posibilidad de evolución ciclónica es baja.