Rashid Mejía y Saraí Espinal denuncian ante el MP a hombre que desinforma en redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.-Los candidatos a diputados por el Partido Liberal, Rashid Mejía y Saraí Espinal, presentaron este jueves una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el ciudadano Luis Rodríguez, a quien acusan de los delitos de difamación, injuria y calumnia.

Ambos aspirantes afirmaron que la acción responde a “una serie de declaraciones falsas, malintencionadas y profundamente ofensivas” vertidas por Rodríguez en medios de comunicación y redes sociales.

Según explicaron, las afirmaciones “atentan contra nuestro buen nombre, reputación profesional y dignidad familiar”.

“No vamos a permitir que se juegue con nuestra honra”, expresaron Mejía y Espinal tras interponer la denuncia.

Exhortaron al Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva y que “se tomen las medidas pertinentes conforme a derecho”.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En su declaración pública, los denunciantes solicitaron también que Rodríguez “responda ante la justicia por sus actos” y que cese “la campaña difamatoria con motivaciones personales y políticas”.

Subrayaron que la denuncia criminal no busca confrontación partidaria, sino defender la integridad personal y enviar un mensaje contra el uso de la desinformación en la política.

“Este no es solo un acto en defensa de nuestra dignidad, sino un llamado a la responsabilidad en el debate público”, afirmaron.

Asimismo, reiteraron su confianza en las instituciones y el sistema judicial del país.“Confiamos en que la verdad prevalecerá y el proceso se desarrollará con transparencia y justicia”, señalaron.