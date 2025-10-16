Rashid Mejía y Saraí Espinal denuncian ante el MP a hombre que desinforma en redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.-Los candidatos a diputados por el Partido Liberal, Rashid Mejía y Saraí Espinal, presentaron este jueves una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el ciudadano Luis Rodríguez, a quien acusan de los delitos de difamación, injuria y calumnia.
Ambos aspirantes afirmaron que la acción responde a “una serie de declaraciones falsas, malintencionadas y profundamente ofensivas” vertidas por Rodríguez en medios de comunicación y redes sociales.
Según explicaron, las afirmaciones “atentan contra nuestro buen nombre, reputación profesional y dignidad familiar”.
“No vamos a permitir que se juegue con nuestra honra”, expresaron Mejía y Espinal tras interponer la denuncia.
Exhortaron al Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva y que “se tomen las medidas pertinentes conforme a derecho”.
En su declaración pública, los denunciantes solicitaron también que Rodríguez “responda ante la justicia por sus actos” y que cese “la campaña difamatoria con motivaciones personales y políticas”.
Subrayaron que la denuncia criminal no busca confrontación partidaria, sino defender la integridad personal y enviar un mensaje contra el uso de la desinformación en la política.
“Este no es solo un acto en defensa de nuestra dignidad, sino un llamado a la responsabilidad en el debate público”, afirmaron.
Asimismo, reiteraron su confianza en las instituciones y el sistema judicial del país.“Confiamos en que la verdad prevalecerá y el proceso se desarrollará con transparencia y justicia”, señalaron.
¿Quién es Luis Rodríguez?
En los últimos años ha crecido la popularidad del ciudadano Luis Rodríguez, quien a través de sus perfiles de Facebook y TikTok, difunde desinformación e información engañosa sobre personajes políticos, haciéndose pasar como un comunicador social.
En sus temerarias declaraciones, difama diariamente a políticos de sectores opositores al oficialismo, vinculándolos con casos de corrupción y crimen organizado, pese a no tener ninguna prueba que fundamente sus afirmaciones.
"El Divo de Comayagua", como también de le conoce, no solo usa sus redes sociale para levantar falsos hacia las personas, sino también para apoyar abiertamente al partido Libertad y Refundación (Libre) y a su candidata presidencial, Rixi Moncada.
Rodríguez recientemente expresó que Saraí Espinal y su esposo, el capitán José Antonio Coello Molina, están involucrados en tráfico de drogas.