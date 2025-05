Sindicalistas del Hospital Escuela exigen contratar más personal y denuncian carencias

"Hemos visto desde hace dos años que no se hacen contrataciones en el hospital, lo que pone en una situación difícil a la institución y a los pacientes; hay muchas áreas que ya no tienen cobertura por falta de personal de enfermería, lavandería, entre otras", dijo.

El sindicalista comentó que muchas de las plazas existen, debido a que quedaron por jubilaciones, permisos o incapacidades por riesgo laboral.

Agregó que aunque el centro cuenta con el presupuesto necesario para cubrirlas, no lo hacen. “Lo que no entendemos es por qué no se contrata al personal si hay presupuesto. No queremos es que esas plazas se asignen a otros hospitales”.

La exigencia fue acompañada por una denuncia sobre las precarias condiciones en las que se encuentra el hospital.

El sindicalista denunció el deterioro de la infraestructura y en los equipos del área de lavandería; además señaló que solo funciona una lavadora, por lo que la ropa de cama se esta en mal estado.

Así mismo denunciaron la falta de medicamentos, problemas de infraestructura como el mal funcionamiento de los ascensores y los quirófanos.