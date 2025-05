¿Qué dice el dictamen del MP del supuesto narcovideo de Romeo Vásquez?

P1: Viene va pero lo que (sonidos intelegibles) jodidos, es que cuando esta gente (sonidos intelegibles), puta un hombre serio. Hablamos y (sonidos intelegibles) y cuando salgo de ahí, el jodido dice (sonidos intelegibles) se riega la bulla de que yo había ido allá a negociar con él, que yo había ido a negociar con él.

P6: Es que ese hijue**** es traicionero compa.

P1: Entonces vengo yo, el primer, la primera oportunidad que se me presenta pum al (sonidos intelegibles) juep*** lo desbalancee (sonidos intelegibles) ni cuenta se dio.

P6: Está bueno hasta aquel viejo jue**** llevó al Chan Castillo al suegro del fiscal general.

P1: Entonces vienen los jodi*** y vienen a querer encuesta primera, yo, yo reporto la encuesta, yo no pagó encuestas me las robó, las encuestas reales va, entonces como yo no pago encuestas, entonces me borran de la encuesta o me ponen cero allá. Entonces como yo tengo las encuestas reales en mi poder el detalle, entonces como yo tengo las encuestas reales en mi poder al detalle, entonces como voy a, como ya sé, como, como que es lo que pagan y (sonidos intelegibles) con el pisto del Congreso. Ahí es donde (sonidos intelegibles), no importa que haya estado, si, si la nota hubiese quedado que él está. La encuesta la pagaron de dinero de ellos yo no me hubiera metido.

P4: No hubiera habido problema.

P1: La encuesta la pagaron del congreso puc**.

Asimismo, el dictamen del MP muestra un albúm fotográfico con una serie de imágenes de la presunta reunión entre Vásquez Velásquez y narcotraficantes en donde se le atribuye que recibió dinero.

El documento también enfatiza en el inciso 8.4 en la sección de las observaciones del dictamen, destaca que "no se observa con claridad el tipo de objeto que el Individuo N°2 agarra con sus manos y lo guarda en una bolsa tonalidad oscura".