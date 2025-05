Tercer supuesto narcovideo de Romeo Vásquez: "Ese hijuep... es traicionero"

Dentro de la plática se observa a Romeo Vásquez decir que "viene va, pero lo que... jodidos, es que cuando esta gente... pucha un hombre serio, hablamos y... cuando salgo de ahí el jodido dice... se riega la bulla de que yo había ido allá a negociar con él que yo había a negociar con él".

"Entonces vengo yo el primer, la primera oportunidad que se me presenta ‘pum’ al... juep... lo desbalancee... ni cuenta se dio".

Seguidamente, una persona sin identificar menciona: "Es que ese hijuep... es traicionero. Está bueno hasta aquel viejo juep... llevó al Chang Castillo al suegro del fiscal general".

La charla también incluyó el tema de las encuestas en campañas políticas, algo en lo que Vásquez afirmó no las pagaba.

"Entonces vienen los jodidos y vienen a querer encuesta primera, yo reporto la encuesta. Yo no pago encuestas, me las robo las encuestas reales, va; entonces como yo no pago encuestas, me borran de las encuestas o me ponen cero allá. Entonces como yo tengo las encuestas reales en mi poder es el detalle... Que es lo que pagan y con el pisto del Congreso".

Los supuestos narcovideos pertenecen -según el MP- a la campaña previo a las elecciones del 2014, donde Juan Orlando Hernández resultó vencedor.