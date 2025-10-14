“Nunca se les llamó la atención”: la tragedia de los primos Fúnez arrastrados por la corriente

Tegucigalpa, Honduras.- El dolor por su irreparable pérdida está latente. Su familia, amiguitos, maestros y la misma población siguen conmocionados por la tragedia de la colonia Cantarero López de la capital. El viernes -10 de octubre- aparentaba ser un día normal de clases, recreo y tareas asignadas para mañana para los primos Dylan Carías Fúnez, Josúe Herrera Fúnez y Marvin Fúnez. El cielo gris anunciaba lluvias para esa tarde. El reloj marcó las 12:20 del mediodía y como de costumbre, los niños ingresaron a su centro de estudios Felipe Borbón, ubicado en su zona de residencia, la Cantarero López. “Eran unos excelentes alumnos en comportamiento y rendimiento académico. Nunca se les llamó la atención por nada en la escuela, asistían puntualmente a sus clases, siempre fueron niños colaboradores y sus mamás bien responsables en todo”, recordó con pesar Óscar Rivera, director del centro educativo.

Con la inocencia que solo los niños conservan, desarrollaron su rutina escolar: se formaron en filas, entonaron el Himno Nacional, recibieron una charla sobre valores y entraron a clases. En breve, el panorama cambió cuando el cielo oscureció: una enorme tormenta comenzó a caer y resonar en los techos de lámina de zinc del centro educativo donde estudiaban. Las voces se perdían entre el sonido de la lluvia, mientras la preocupación de maestros y alumnos crecía. A las 5:10 de la tarde, la lluvia pareció disminuir. Como la hora de salida ya se había cumplido, los tres primos Fúnez emprendieron el camino a casa bajo la brisa. "Yo sé que los despacharon después de la primera lluvia y que cuando iban en camino arreció de nuevo el agua", relató con tristeza Rivera. Entonces ocurrió lo impensable. Las corrientes se volvieron violentas, los pequeños perdieron el equilibrio y fueron arrastrados por las calles de la colonia.

Todo pasó muy rápido. Los tres menores comenzaron a rodar sin rumbo entre las aguas que se convirtieron en ríos improvisados. Solo Melvin Fúnez logró subirse en el bordillo de una cuneta, librando la fuerza del agua. Con el uniforme azul y blanco empapado y el corazón encogido por el miedo, se levantó y gritó desesperado: “¡Mis primos se cayeron, se los llevó el agua!”. Pasajeros de una unidad de transporte, impactados por la escena, ayudaron al menor y llamaron al 911 para reportar la desaparición de los otros dos niños. A las 5:21 p. m., el Cuerpo de Bomberos recibió el primer aviso. “Nos dijeron que a dos niños los agarró el aguacero y la corriente de los arrastró. Un tercero, el más grande, logró agarrarse y fue rescatado”, explicó Carlos Bonilla, portavoz del cuerpo de socorro. Tres vehículos especializados en rescate acuático fueron desplazados hacia las zonas de Cantarero López, La Iberia y la quebrada que desemboca en el río Choluteca. La búsqueda, encabezada por 35 bomberos, se extendió por horas con la esperanza de hallarlos con vida y regresarlos a sus familias. Pero la noche complicó todo. La lluvia no cesaba, las quebradas seguían creciendo y la oscuridad cubría las calles.