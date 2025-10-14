Sepultan a niño arrastrado por las corrientes del río Ulúa en Intibucá

Jesús de Otoro, Intibucá.- En medio de profundo dolor y consternación, familiares y vecinos dieron este martes el último adiós al niño Nerick Yahir Rodríguez, quien fue encontrado sin vida en el sector conocido como Los Muros, en el río Ulúa, tras varios días de búsqueda.

El menor, originario de la comunidad Puente La Gloria, en el municipio de Masaguara, había desaparecido luego de ser arrastrado por las fuertes corrientes del río. Su cuerpo fue hallado por equipos de rescate en una zona de difícil acceso del afluente.