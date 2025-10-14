  1. Inicio
  2. · Sucesos

Sepultan a niño arrastrado por las corrientes del río Ulúa en Intibucá

El menor fue encontrado ayer y este martes fue sepultado por sus familiares y vecinos debido al acelerado estado de descomposición del cuerpo producto del agua

  • 14 de octubre de 2025 a las 10:46
Sepultan a niño arrastrado por las corrientes del río Ulúa en Intibucá

Elementos de las Fuerzas Armadas acompañaron a la familia durante el sepelio del niño Nerick Yahir Rodríguez.

 Foto: Cortesía

Jesús de Otoro, Intibucá.- En medio de profundo dolor y consternación, familiares y vecinos dieron este martes el último adiós al niño Nerick Yahir Rodríguez, quien fue encontrado sin vida en el sector conocido como Los Muros, en el río Ulúa, tras varios días de búsqueda.

El menor, originario de la comunidad Puente La Gloria, en el municipio de Masaguara, había desaparecido luego de ser arrastrado por las fuertes corrientes del río. Su cuerpo fue hallado por equipos de rescate en una zona de difícil acceso del afluente.

Cuatro niños muertos en fatales accidentes en Honduras en primeras dos semanas de octubre

Durante el sepelio, realizado en la aldea Palo Negro, municipio de Jesús de Otoro, efectivos del Primer Batallón de Ingenieros acompañaron a la familia doliente y brindaron apoyo logístico y de seguridad a la comunidad.

Con muestras de respeto y solidaridad, los militares se unieron al duelo, reafirmando su compromiso de servir con empatía y vocación humanitaria en los momentos más difíciles para la población.

Las Fuerzas Armadas de Honduras expresaron su pesar por la tragedia y reiteraron su compromiso con la seguridad, la unidad y el bienestar de las comunidades del país.

En su casa matan a mujer en Gracias, Lempira

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias