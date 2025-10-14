Sepultan a niño arrastrado por las corrientes del río Ulúa en Intibucá

Jesús de Otoro, Intibucá.- En medio de profundo dolor y consternación, familiares y vecinos dieron este martes el último adiós al niño Nerick Yahir Rodríguez, quien fue encontrado sin vida en el sector conocido como Los Muros, en el río Ulúa, tras varios días de búsqueda.
El menor, originario de la comunidad Puente La Gloria, en el municipio de Masaguara, había desaparecido luego de ser arrastrado por las fuertes corrientes del río. Su cuerpo fue hallado por equipos de rescate en una zona de difícil acceso del afluente.
Durante el sepelio, realizado en la aldea Palo Negro, municipio de Jesús de Otoro, efectivos del Primer Batallón de Ingenieros acompañaron a la familia doliente y brindaron apoyo logístico y de seguridad a la comunidad.
Con muestras de respeto y solidaridad, los militares se unieron al duelo, reafirmando su compromiso de servir con empatía y vocación humanitaria en los momentos más difíciles para la población.
Las Fuerzas Armadas de Honduras expresaron su pesar por la tragedia y reiteraron su compromiso con la seguridad, la unidad y el bienestar de las comunidades del país.