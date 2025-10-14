  1. Inicio
Cuatro niños muertos en fatales accidentes en Honduras en primeras dos semanas de octubre

En apenas dos semanas, cuatro niños han perdido la vida entre 3 y 9 años, en distintos accidentes de tránsito registrados en Cortés y Francisco Morazán

  • 14 de octubre de 2025 a las 09:32
Cuatro menores, de entre 3 y 9 años, perdieron la vida en distintos accidentes viales ocurridos en diversas zonas del país en menos de dos semanas.

 Foto: redes sociales
El caso más reciente ocurrió el lunes en la aldea San Marcos, municipio de Omoa, Cortés, donde Daira Siloé López Serrano, de 9 años, perdió la vida pese a los intentos médicos por salvarla.

 Foto: redes sociales
La menor resultó herida tras un accidente entre una camioneta y una mototaxi que transportaba a siete niños que regresaban de la escuela.

 Foto: redes sociales
En el mismo hecho murió su primo, Jefferson Serrano, de 8 años, quien falleció en el lugar del impacto.

 Foto: redes sociales
Horas antes, el mismo lunes 13 de octubre, otro niño, identificado como Jairo Isaac García Vásquez, de 11 años, perdió la vida en el Segundo Anillo Periférico de San Pedro Sula.

Foto: redes sociales
El menor viajaba en motocicleta junto a su padre, cuando fueron embestidos por un camión propiedad del gobierno de El Salvador.

 Foto: redes sociales
El primer caso de la serie de muertes trágicas de niños ocurrió el 5 de octubre, cuando Fabián Alejandro Cedillo Rodríguez, de apenas 3 años, sufrió un accidente.

 Foto: redes sociales
Fabián murió junto a otras tres personas en un accidente de tránsito entre los municipios de San Antonio de Oriente y Yuscarán.

Foto: redes sociales
El pequeño era hijo de una periodista hondureña y viajaba junto a su madre en el vehículo cuando ocurrió la tragedia.

 Foto: redes sociales
Los accidentes, ocurridos en distintas zonas del país, han causado conmoción entre familiares y comunidades.

 Foto: redes sociales
