En su casa matan a mujer en Gracias, Lempira

Gracias, Lempira.- Una mujer, que presuntamente acababa de retornar deportada de los Estados Unidos, fue asesinada la mañana de este martes en la comunidad de Villamí, en el municipio de Gracias, departamento de Lempira. La víctima fue interceptada por sujetos armados cuando se encontraba en una pulpería propiedad de su madre. Hasta el momento, su identidad no ha sido revelada por las autoridades.

El cuerpo presentaba varios impactos de arma de fuego, según confirmaron vecinos del sector. No obstante, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las indagaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el crimen.



Aumento de muertes

El asesinato de la fémina se suma a la creciente lista de muertes violentas de mujeres registradas en Honduras durante los últimos meses. Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), entre enero y septiembre de 2025 se contabilizan más de 220 mujeres asesinadas, la mayoría por arma de fuego o arma blanca, en contextos de violencia doméstica, conflictos personales o venganza. Solo en el mes de septiembre, al menos 18 mujeres fueron víctimas de homicidio, muchas de ellas dentro de sus viviendas o en presencia de sus hijos, según informes policiales y de organizaciones de derechos humanos.