"Él iba en carro prestado y la novia lo conducía, pero ella se fugó": testigos sobre colisión en Omoa

La tarde de ayer lunes -13 de octubre- se registró una colisión entre una camioneta y un mototaxi, en la que se transportaban al menos siete menores escolares en la aldea San Marcos, municipio de Omoa, Cortés. ¿Qué se sabe sobre la detención del conductor? Aquí el relato de lo ocurrido:
Versiones indican que los siete menores habían salido de la escuela y abordaron la mototaxi para regresar a sus casas, cuando la camioneta impactó contra ellos, dejándolos gravemente heridos.
Testigos que presenciaron lo ocurrido detallaron cómo la camioneta provocó la tragedia que deja en luto a la familia Serrano, tras la muerte de Jefferson Serrano y Daira Siloé López Serrano.
"El carro venía de un lado a otro en la carretera, y el hombre venía con los niños que ya los llevaba a su casa. Por eso el carro quedó de cabeza; hay un niño que inmediatamente murió", dijo una mujer que presenció la tragedia.
Tras preguntarle sobre la detención de quién iba manejando la camioneta, aseguró que: "No está detenido el conductor del vehículo; el que sí fue detenido es a quien se lo prestó, y quien iba conduciendo se dio a la fuga."
Otra de los testigos declaró que "venían tres personas en el carro: dos varones y una mujer. La mototaxi estaba bajando a un niño que se queda en este sector e iba con los otros niños hacia allá".
"Entonces, el carro venía zigzagueando, se pasó frente a la mototaxi e incluso voló por encima de ella, quedando patas arriba. El carro ahora está así porque las autoridades y algunos vecinos le dieron vuelta", agregó.
La misma mujer reveló que "las dos personas que venían (en la parte de al frente), se supone que era una muchacha y era novia del muchacho que venía atrás. Las dos personas que venían al frente se salieron y se dieron a la fuga. El muchacho que venía atrás le costó salir y él fue el que se quedó y pudimos detenerlo".
Explicó que "a él (hombre detenido y que se muestra en imagen) le habían prestado el carro y la muchacha que venía manejando era la novia, pero él no quiere decirles quién es".
Al detenido se le practicaron la prueba de alcoholemia, la cual dio como resultado cero presencia de alcohol en la sangre.
Edgardo Barahona, portavoz de la Policia Nacional, indicó que el conductor no portaba documentación del vehículo y será acusado por el delito de homicidio imprudente por la muerte de estos dos menores.
Entre los heridos se encuentran Karla Camila Martínez Serrano, de 9 años, estudiante de quinto grado; Eylin Serrano, alumna de tercer grado; Dilcia Denise López, de 12 años, también de quinto grado; Iker Martínez Redondo, de 7 años, estudiante de primer grado, y Christopher Osiel Banegas Contreras.