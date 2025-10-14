Enorme roca se desprende y deja herido a un motociclista en el Anillo Periférico de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- A bordo de una camilla y con una grave herida en la cabeza fue trasladado un motociclista que resultó golpeado por una enorme roca que se desprendió mientras circulaba por el Anillo Periférico.

La persona herida fue identificada como Denis Santos. Testigos en el lugar aseguraron que fue un milagro que lograra sobrevivir al accidente.

El motociclista transitaba por el carril que viene desde Valle de Ángeles cuando, de manera repentina, a la altura de Residencial Zarahenla, la roca se desprendió y cayó justo sobre la parte frontal del vehículo de dos ruedas.