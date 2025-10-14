Enorme roca se desprende y deja herido a un motociclista en el Anillo Periférico de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- A bordo de una camilla y con una grave herida en la cabeza fue trasladado un motociclista que resultó golpeado por una enorme roca que se desprendió mientras circulaba por el Anillo Periférico.
La persona herida fue identificada como Denis Santos. Testigos en el lugar aseguraron que fue un milagro que lograra sobrevivir al accidente.
El motociclista transitaba por el carril que viene desde Valle de Ángeles cuando, de manera repentina, a la altura de Residencial Zarahenla, la roca se desprendió y cayó justo sobre la parte frontal del vehículo de dos ruedas.
El impacto provocó que el conductor perdiera el control de la motocicleta y cayera al pavimento.
De inmediato, personas que circulaban por la zona se detuvieron para auxiliar al joven motociclista.
Minutos después, miembros de la Cruz Roja llegaron al lugar y le brindaron los primeros auxilios. Presentaba una herida profunda en la cabeza, la cual fue vendada antes de ser trasladado.
Santos se mantenía consciente, aunque el pavimento quedó manchado de sangre. Su esposa llegó al lugar y confirmó que sería llevado al Hospital Escuela.
El motociclista manifestó sentir un fuerte dolor en la cabeza, las piernas y la columna, aunque los médicos recomendaron que no hablara mucho debido a su condición.
Francisco Morazán es uno de los departamentos que se encuentra en alerta roja por las fuertes lluvias que azotan diferentes zonas del país, las cuales, además de causar inundaciones, provocan la saturación del suelo.