Caos vehicular se vive en la capital por fuerte tormenta

Un completo caos vehicular se vive en la capital de Honduras luego de una fuerte tormenta que comenzó desde las 5:00 de la tarde. Aquí las imágenes

  • 09 de octubre de 2025 a las 18:45
Caos vehicular se vive en la capital por fuerte tormenta
1 de 8

En varios puntos de la capital permanecen completamente atascados por el tráfico vehicular causado por una fuerte tormenta. Aquí las imágenes.

 Fotos: David Romero | El Heraldo
Caos vehicular se vive en la capital por fuerte tormenta
2 de 8

En casi todos los bulevares de la capital se registran varios kilómetros de fila de vehículos.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Caos vehicular se vive en la capital por fuerte tormenta
3 de 8

De igual manera, en las principales vías capitalinas, las personas reportan estancamiento de vehículos.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Caos vehicular se vive en la capital por fuerte tormenta
4 de 8

Los capitalinos se encuentran varados en algunas zonas que se han visto afectadas por las inundaciones.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Caos vehicular se vive en la capital por fuerte tormenta
5 de 8

Desde tempranas horas, los capitalinos han reportado fuerte tráfico. En la imagen se muestra un fuerte tráfico frente a Miraflores.

 Foto: Cortesía
Caos vehicular se vive en la capital por fuerte tormenta
6 de 8

Gran parte de este caos se produce por las fuertes lluvias que han azotado este jueves la capital hondureña.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Caos vehicular se vive en la capital por fuerte tormenta
7 de 8

Las lluvias comenzaron desde las 5:00 de la tarde.

 Foto: David Romero | El Heraldo
Caos vehicular se vive en la capital por fuerte tormenta
8 de 8

Y hasta las 7:30 de la noche seguía el fuerte aguacero afectando el paso de los vehículos.

 Foto: David Romero | El Heraldo
