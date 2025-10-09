Caos vehicular se vive en la capital por fuerte tormenta

En varios puntos de la capital permanecen completamente atascados por el tráfico vehicular causado por una fuerte tormenta. Aquí las imágenes.
En casi todos los bulevares de la capital se registran varios kilómetros de fila de vehículos.
De igual manera, en las principales vías capitalinas, las personas reportan estancamiento de vehículos.
Los capitalinos se encuentran varados en algunas zonas que se han visto afectadas por las inundaciones.
Desde tempranas horas, los capitalinos han reportado fuerte tráfico. En la imagen se muestra un fuerte tráfico frente a Miraflores.
Gran parte de este caos se produce por las fuertes lluvias que han azotado este jueves la capital hondureña.
Las lluvias comenzaron desde las 5:00 de la tarde.
Y hasta las 7:30 de la noche seguía el fuerte aguacero afectando el paso de los vehículos.