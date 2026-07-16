¡Esta perra la cosa en Tegus con la carestía de agua potable, papa!

<b>MISIL.</b> “Las mentes grandes, dice Cossette, hablan de ideas; las mentes medianas, de eventos; y las mentes pequeñas, de los demás”. Sepa Judas a quién puercas le deja ir semejante misil y que lo averigüe Morgan, papa.<b>MESSI</b>. Remontada y media la de los argentinos de Messi en Atlanta. Mandaron a los ingleses de regreso a casa. El duelo del domingo contra España estará que arde. Duelo de titanes.<b>MALVINAS.</b> Hasta la vicepresidenta de Milei les sacó a bailar las Malvinas a los ingleses y, ni digamos, en esas redes. Con eso encendieron la pasión, el coraje y la sed de venganza de la Albiceleste y de su afición. Felicidades a todos los argentinos por la victoria, menos a una.<b>GUERRA</b>. Pocos recordarán la denominada “Guerra de las Malvinas” o “Crisis del Atlántico Sur”, que, además de la derrota argentina, por lo menos sirvió para ponerles fin a los regímenes militares. ¡Ahhh! Y, en el Reino Unido, allanó el camino para la reelección de Margaret Thatcher, la alera de Reagan.<b>FIFA</b>. Final al estilo del Super Bowl el domingo en Nueva York, con un gran espectáculo de medio tiempo, gracias al poder y a la influencia de Trump sobre Infantino, lo cual podría costarle la reelección en la FIFA. Ya Alemania le retiró su apoyo.<b>CLAMAN. </b>Pucha, como dice aquel, mientras Olancho y La Mosquitia se inundan, los capitalinos claman hasta por un huracán para enfrentar la crisis histórica por la falta de agua. Los Laureles y La Concepción ya parecen charquitos.<b>ENEE. </b>La próxima semana regresan a la chamba el Congreso, la Corte y el MP. En el hemiciclo, se supone, le entrarán por fin a la vuelta de calcetín de la llevada y traída ENEE.<b>TRAICIÓN. </b>La afición espera que el MP les caiga por fin a los refundidores que dejaron descalabrado el país y violaron todas las leyes habidas y por haber. Lo menos que se merecen es que les quiten la personería jurídica por traición a la patria y manden al mamo a sus cabecillas.<b>DURAPACK. </b>Dicho y hecho. Allí salió el CICH en defensa de Libre y del exalcalde de la capital por el durapack utilizado en las estructuras que sostienen el puente hacia Mateo. Juran y perjuran que no hay nada malo en su uso. Será.<b>SESGO. </b>A ver cuándo aparece alguno de los “doctores” en derechos humanos o de las ONG pisteras, que convirtieron esa lucha en un modus vivendi -y en modus operandi-, hablando del sesgo y de las atrocidades que comete la gusanera chavista que controla la CIDH. A ver, dijo el cieguito.