¡Esta perra la cosa en Tegus con la carestía de agua potable, papa!

MISIL. “Las mentes grandes, dice Cossette, hablan de ideas; las mentes medianas, de eventos; y las mentes pequeñas, de los demás”. Sepa Judas a quién puercas le deja ir semejante misil y que lo averigüe Morgan, papa.

MESSI. Remontada y media la de los argentinos de Messi en Atlanta. Mandaron a los ingleses de regreso a casa. El duelo del domingo contra España estará que arde. Duelo de titanes.

MALVINAS. Hasta la vicepresidenta de Milei les sacó a bailar las Malvinas a los ingleses y, ni digamos, en esas redes. Con eso encendieron la pasión, el coraje y la sed de venganza de la Albiceleste y de su afición. Felicidades a todos los argentinos por la victoria, menos a una.

GUERRA. Pocos recordarán la denominada “Guerra de las Malvinas” o “Crisis del Atlántico Sur”, que, además de la derrota argentina, por lo menos sirvió para ponerles fin a los regímenes militares. ¡Ahhh! Y, en el Reino Unido, allanó el camino para la reelección de Margaret Thatcher, la alera de Reagan.

FIFA. Final al estilo del Super Bowl el domingo en Nueva York, con un gran espectáculo de medio tiempo, gracias al poder y a la influencia de Trump sobre Infantino, lo cual podría costarle la reelección en la FIFA. Ya Alemania le retiró su apoyo.

CLAMAN. Pucha, como dice aquel, mientras Olancho y La Mosquitia se inundan, los capitalinos claman hasta por un huracán para enfrentar la crisis histórica por la falta de agua. Los Laureles y La Concepción ya parecen charquitos.

ENEE. La próxima semana regresan a la chamba el Congreso, la Corte y el MP. En el hemiciclo, se supone, le entrarán por fin a la vuelta de calcetín de la llevada y traída ENEE.

TRAICIÓN. La afición espera que el MP les caiga por fin a los refundidores que dejaron descalabrado el país y violaron todas las leyes habidas y por haber. Lo menos que se merecen es que les quiten la personería jurídica por traición a la patria y manden al mamo a sus cabecillas.

DURAPACK. Dicho y hecho. Allí salió el CICH en defensa de Libre y del exalcalde de la capital por el durapack utilizado en las estructuras que sostienen el puente hacia Mateo. Juran y perjuran que no hay nada malo en su uso. Será.

SESGO. A ver cuándo aparece alguno de los “doctores” en derechos humanos o de las ONG pisteras, que convirtieron esa lucha en un modus vivendi -y en modus operandi-, hablando del sesgo y de las atrocidades que comete la gusanera chavista que controla la CIDH. A ver, dijo el cieguito.