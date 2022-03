Desde este martes los capitalinos recibirán agua cada siete días

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los racionamientos de agua potable serán más severos este verano y los abonados comienzan ya a sentir los primeros efectos.

A partir de este martes el horario de distribución pasará de cinco a siete días, tanto para los usuarios que reciben el servicio de Los Laureles como de La Concepción.

La repentina modificación en el horario de distribución del vital líquido que anunció el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) obedece a los bajos niveles en los que se encuentran las presas capitalinas y las proyecciones que realizan los técnicos del ente autónomo.

En los últimos tres meses el horario de distribución de agua para los abonados de Los Laureles y La Concepción se mantuvo en cada cinco días.

Ahora esa población recibirá el servicio una vez por semana, teniendo una variación en la cantidad de horas que recibirán el agua. Por ejemplo, en el sector 10 del Hato de Enmedio recibirán el agua por más de diez horas, es decir, desde las 8:00 PM hasta las 9:00 AM. Mientras que en Buenos Aires Sur el abastecimiento será por dos horas y media, desde las 7:00 AM hasta las 9:30 AM.

Sobre el tema, Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central, advirtió que la situación es crítica y no será fácil enfrentarla. Sin embargo, anunció que hoy sostendrá una reunión con expertos en un hotel de la ciudad para definir acciones concretas ante la llegada de la temporada lluviosa.

Todas ellas dirigidas a mermar la crisis de agua que viven los capitalinos, agregó.

