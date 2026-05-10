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Hansi Flick se pronuncia tras muerte de su padre y ser campeón con Barcelona: “Nunca olvidaré esto"

El DT recibió la dura noticia en las últimas horas de que su padre había fallecido, pero aún así estuvo hoy dirigiendo a su equipo

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 15:30
Hansi Flick se pronuncia tras muerte de su padre y ser campeón con Barcelona: “Nunca olvidaré esto

El técnico alemán estuvo al borde de las lagrimas en plena celebración.

Foto: EFE.

Barcelona, España.- El alemán Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, aseguró que “nunca” olvidará el título de Liga conseguido este domingo tras ganar 2-0 al Real Madrid, ya que su padre falleció en la madrugada antes del encuentro.

“Nunca olvidaré esto. Fue un día duro para mí, por perder a mi padre. Mi equipo es fantástico, les amo, es como una familia. Dieron todo hoy y estoy muy orgulloso de ellos y de los aficionados. Ganar en este estadio y contra el Real Madrid es muy especial”, dijo en Movistar+.

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“No fue fácil. Todo el mundo creía que podíamos ganar hoy, pero el Real Madrid es un equipo fantástico. Metimos los goles en el momento exacto”, analizó sobre un partido en el que su equipo ganó gracias a los goles en el minuto 9 y 18.

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Redacción web
EFE

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