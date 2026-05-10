Hansi Flick se pronuncia tras muerte de su padre y ser campeón con Barcelona: “Nunca olvidaré esto"

Barcelona, España.- El alemán Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, aseguró que “nunca” olvidará el título de Liga conseguido este domingo tras ganar 2-0 al Real Madrid, ya que su padre falleció en la madrugada antes del encuentro.

“Nunca olvidaré esto. Fue un día duro para mí, por perder a mi padre. Mi equipo es fantástico, les amo, es como una familia. Dieron todo hoy y estoy muy orgulloso de ellos y de los aficionados. Ganar en este estadio y contra el Real Madrid es muy especial”, dijo en Movistar+.