Jorge Benguché anota el primer gol de las Triangulares ante Real España

El mítico estadio Morazán de San Pedro Sula fue testigo la noche de este miércoles de la primera anotación que se dio con este inédito formato que fue establecido para el presente Torneo Apertura 2025-2026.

San Pedro Sula, Honduras.- Jorge Renán "El Toro" Benguché se encargó de marcar el primer gol de la triangular en la Liga Nacional de Honduras en el clásico del fútbol moderno entre Real España vs Olimpia .

A los 48 minutos ya en el tramo final del primer tiempo y cuando peor la pasaba, el conjunto olimpista se encargó de abrir el marcador y lo hizo gracias a uno de sus referentes en la zona ofensiva del equipo que dirige Eduardo Espinel.

Todo comenzó con una jugada en ofensiva del Real España, el balón fue despejado por el joven defensor central Clinton Bennet, luego la agarró Michaell Chirinos, asistió a Benguché, que en un enorme contragolpe superó en velocidad a Tatum de la máquina, ingresó al área y mandó la pelota al fondo de las redes.

El experimentado cancerbero Luis Aurelio Buba López no pudo evitar la caída y fue superado ante el lamento de todo el españolismo que se hizo presente.