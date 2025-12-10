  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías

Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial

El nuevo formato de la Liga Nacional inicia con un clásico moderno con rivalidad latente y una misión de empezar a ganarse un puesto en la gran final

  • 10 de diciembre de 2025 a las 18:09
Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial
1 de 16

Todo está listo para iniciar la siguiente fase en la Liga Nacional.

 Fotos: Neptalí Romero
Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial
2 de 16

La rivalidad de equipos no es más fuerte que el amor entre estos aficionados.
Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial
3 de 16

El amor es una magia...

Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial
4 de 16

El Estadio Francisco Morazán será el escenario que abra el telón de las Triangulares.
Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial
5 de 16

Elías Burbara, presidente de la Máquina, presente en el recinto deportivo para dar seguimiento a su club.
Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial
6 de 16

Todo el equipo de la institución aurinegra vive con entusiasmo el inicio de las Traingulares.
Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial
7 de 16

Este pequeñín no tiene ansiedad social para demostrar su entrega por el León.
Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial
8 de 16

Para un partido de la intensidad entre Real España y Olimpia, la Policía Nacional está encargada de resguardar a los aficionados.
Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial
9 de 16

En las gradas, la afición olimpista siempre acompaña al Olimpia de su vida.
Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial
10 de 16

La cuarteta arbitral encabezada por Luis Mejía llegó con clase al estadio previo al inicio del encuentro.
Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial
11 de 16

Esta bella copa es la que se llevará el campeón del torneo Apertura 2025-2026.
Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial
12 de 16

¡Papá Noel está en San Pedro Sula!
Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial
13 de 16

Bonita iniciativa de la Máquina para hacer sentir el espíritu navideño en el estadio.
Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial
14 de 16

Parece que 'Chapetilla' Mejía fue un muchacho travieso.
Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial
15 de 16

La escuadra de Eduardo Espinel se prepara en la búsqueda de repetir el título de Liga Nacional.
Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial
16 de 16

No ha empezado el partido y ya le miden el pulso a este aficionado aurinegro.
Cargar más fotos