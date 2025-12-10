Clásico en el Morazán: Afición, jugadores, directivos y un invitado especial

Todo está listo para iniciar la siguiente fase en la Liga Nacional.
La rivalidad de equipos no es más fuerte que el amor entre estos aficionados.
El amor es una magia...
El Estadio Francisco Morazán será el escenario que abra el telón de las Triangulares.
Elías Burbara, presidente de la Máquina, presente en el recinto deportivo para dar seguimiento a su club.
Todo el equipo de la institución aurinegra vive con entusiasmo el inicio de las Traingulares.
Este pequeñín no tiene ansiedad social para demostrar su entrega por el León.
Para un partido de la intensidad entre Real España y Olimpia, la Policía Nacional está encargada de resguardar a los aficionados.
En las gradas, la afición olimpista siempre acompaña al Olimpia de su vida.
La cuarteta arbitral encabezada por Luis Mejía llegó con clase al estadio previo al inicio del encuentro.
Esta bella copa es la que se llevará el campeón del torneo Apertura 2025-2026.
¡Papá Noel está en San Pedro Sula!
Bonita iniciativa de la Máquina para hacer sentir el espíritu navideño en el estadio.
Parece que 'Chapetilla' Mejía fue un muchacho travieso.
La escuadra de Eduardo Espinel se prepara en la búsqueda de repetir el título de Liga Nacional.
No ha empezado el partido y ya le miden el pulso a este aficionado aurinegro.