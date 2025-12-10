  1. Inicio
Real Madrid en caída libre, apoyo a Xabi Alonso y hondureño en el Bernabéu

Real Madrid no levanta con Xabi Alonso y sumó su segunda derrota consecutiva como locales y se encienden las alarmas por crisis

  • 10 de diciembre de 2025 a las 16:21
El Manchester City victorioso en el Santiago Bernabéu, sumiendo al Real Madrid en una crisis profunda que podría marcar el final de la etapa de Xabi Alonso.

 Fotos: Cortesía
Saludo entre Pep Guardiola y Xabi Alonso previo al inicio del encuentro. Cabe destacar que cruzaron caminos en el Bayern de Múnich.
Merengues y Citizens se ha vuelto en un clásico moderno por la intensidad y rivalidad entre ambos equipos.
Raúl Asencio fue intenso en la marca personal sobre Erling Haaland.
Haaland no pudo soportar la marcación individual de Asencio y terminó empujándolo, una jugada que ha generado controversia en todos los ámbitos.
El árbitro solamente llamó la atención a ambos jugadores, sin amonestar a nadie.
Rodrygo Goes terminó una sequía de 36 partidos sin marcar, volviendo a anotar un gol. Su último tanto antes de este también fue ante... el Manchester City.
Después de anotar, se acercó a abrazar a Xabi Alonso, en un gesto que refleja el momento difícil que ambos están atravesando.
Sin embargo, la alegría duraría poco por los goles de Nico O'Reilly y Erling Haaland, dando vuelta al marcador.
Después de anotar desde el punto penal, misteriosamente Haaland no celebró el gol como nos tiene acostumbrados.
Y lo que se habla en redes sociales es que no lo hizo porque sueña jugar en la Casa Blanca algún día.
Así reaccionó el noruego a los reclamos de Rudiger, defensa que le cometió la falta penal.
Tras una revisión del VAR, el árbitro corrigió y marcó el punto penal a favor del Manchester City.
Pero la polémica no quedaría en esa jugada, porque posteriormente el Real Madrid reclamó penal por esta jugada entre Asencio y Gvardiol.
Incluida esta mano de Matheus Nunes, pero el colegiado central no sancionó y tampoco el VAR lo llamó a revisar las jugadas.
Este pudo ser el partido final de Xabi Alonso como técnico del Madrid, dada la falta de soluciones ante la crisis institucional y deportiva.
Entre los aficionados merengues estaba Andy Nájar, jugador del Nashville SC y recientemente retirado de la Selección Nacional de Honduras.
En sus últimos cuatro partidos solo ha ganado uno, demostrando que el equipo no tiene respuestas ante los malos resultados.
Una vez finalizado el encuentro, Pep Guardiola fue por Xabi y le dio seguramente unas palabras de aliento.
Endrick se lamenta por haber pegado al travesaño un cabezazo que pudo significar el empate y su reivindicación.

Los jugadores del plantel blanco no están pasando por el mejor momento en la temporada actual.
Guardiola y el City se fueron felices a casa tras lograr la remontada en casa del Real Madrid.
