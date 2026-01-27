Argentina asegura que trabajará junto a Honduras y desea éxitos a Asfura

"Argentina trabajará junto a Honduras y con su nueva canciller Mireya Agüero, así como con los países de la región comprometidos con la defensa de la libertad", expresó Quirno en la red social X.

Buenos Aires, Argentina.- El canciller argentino, Pablo Quirno , felicitó este martes al conservador Nasry 'Tito' Asfura por su toma de posesión como nuevo presidente hondureño y le deseó "el mayor de los éxitos" en su gestión.

El canciller felicitó a Asfura, "a quien el presidente Javier Milei ha respaldado desde el inicio", según aseguró, y deseó "el mayor de los éxitos en su gestión", en un mensaje que fue compartido por el mandatario.

Asfura, líder del conservador Partido Nacional, asumió este martes su mandato para el período 2026-2030, en sustitución de la izquierdista Xiomara Castro, en una sobria ceremonia a la que no fueron invitados presidentes ni jefes de Estado por razones de austeridad.

Asistieron a esta ceremonia de investidura embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados en el país, entre otros invitados.