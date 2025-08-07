Militante de Libre usurpa la libertad de prensa al cerrar violentamente un canal en Cortés

Cortés, Honduras.- Con un rótulo que decía “Canal cerrado por hablar mier...”, Carlos Llopis, militante de Libertad y Refundación (Libre), censuró y agredió a un medio de comunicación en Puerto Cortés, cerrando de forma arbitraria y violenta el canal, además de lanzar un mensaje ofensivo que denigra y amenaza el trabajo periodístico. En un video, Llopis dice:"Le puse candado a tu canal, porque vos hablás mucha mier..., está cerrado tu canal por hablar mier... Tenés que retractarte de las cosas que decís."

El periodista agredido, Cristian Joel Rowe, denunció los hechos ante el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH). Según la denuncia presentada, el incidente ocurrió el miércoles 6 de agosto, luego de que Joel Rowe comentara en un programa sobre "situaciones que se están dando dentro de la Empresa Nacional Portuaria por parte del partido Libre". En la denuncia, el periodista expresó:"Yo, Cristian Joel Rowe, como periodista, pido al gobierno de Xiomara Castro, a Rixi Moncada, y sobre todo a nuestros compañeros de la Asociación de Prensa y al Colegio de Periodistas, que no permitamos esta situación de abusos y esta condición de amenaza en la que vivimos expuestos."

Por su parte, el CPH exigió al Ministerio Público que actúe de oficio y proceda conforme a la ley en contra de Carlos Llopis. Un video muestra cómo Llopis llegó a las instalaciones del medio en Puerto Cortés, cerró el canal y colocó el rótulo con la leyenda “Canal cerrado por hablar mier...”. Además, fue publicada una captura de pantalla donde el militante de Libre se refiere al periodista de forma denigrante con mensajes como:"¿Cuál es tu problema conmigo, negro estúpido?","A mí me metió MEL (Manuel Zelaya Rosales)","Te vas a retractar, sos un imprudente, yo no me ando con mierd...". Estos mensajes estaban acompañados de una constancia que demostraba la militancia de Llopis en Libre.

Cuestionamientos