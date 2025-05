Dagoberto Rodríguez llama a defender la democracia, la justicia y el periodismo

“Despierten. Dejen la parsimonia y la comodidad. La democracia y el país se están deteriorando frente a nuestros ojos. No hay espacio para la neutralidad, para el cálculo político, las conveniencias ni la cobardía. La defensa de la democracia, la justicia y las libertades no es solo tarea de los periodistas. Es un deber de todos”, dijo.

Advirtió sobre la creciente pérdida de confianza en las autoridades, pues "la confianza no se recupera con discursos. Se construye con hechos. Y el pueblo ya no cree en palabras vacías. Los pueblos, aunque callen un tiempo, no son eternamente sumisos. Tienen memoria, dignidad y un límite”.

Sostuvo que “la democracia no se reconstruye con jingles ni con promesas electorales cada cuatro años” y agregó: “Se necesita responsabilidad, liderazgo y transparencia para enfrentar la corrupción y rescatar las instituciones”.

Con claridad y firmeza, concluyó: “Hoy más que nunca, necesitamos líderes que no gobiernen con soberbia ni autoritarismo, sino con visión; ciudadanos que no se resignen, sino que sueñen; periodistas que no se vendan ni se autocensuren. Y un pueblo que no calle, sino que despierte”.

Cerró su intervención con una reflexión moral y espiritual. Citó a los profetas Amós e Isaías, condenando las leyes injustas y la falta de equidad.

También hizo una advertencia: “Si la justicia humana no los alcanza, la divina sí lo hará, tarde o temprano”.

Y expresó esperanza: “Tengo fe en que Honduras puede levantarse. No estamos condenados a repetir los errores del pasado. Pero necesitamos un cambio profundo. No en ideologías ni constituciones, sino en el corazón de cada ciudadano”.

Entre aplausos, Rodríguez se fue a casa con el premio Álvaro Contreras, dedicado a Dios, a sus padres, a su esposa, a sus hijos, a sus mentores, entregado por Juan Carlos Sierra, presidente del gremio.

Entre los asistentes se encontraban representantes de la sociedad civil, como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), diplomáticos de diversas embajadas, los representantes de las iglesias y sus colegas.