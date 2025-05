Dagoberto Rodríguez critica el libro de ‘Mel’: "Relatos sesgados e ideología fracasada"

Contreras escribió en letras de oro uno de los capítulos más brillantes del periodismo nacional, fue perseguido y sufrió el exilio por sus ideas, sus críticas y su defensa de los sagrados intereses del pueblo hondureño, pero a pesar de eso no claudicó, no se censuró, no se arrodilló y no cedió ante el dinero, ni las amenazas y la avasallante presión del poder político de ese entonces.

Su ejemplo debe inspirar a las actuales y nuevas generaciones de periodistas hondureños a seguir su legado, a no dejarnos avasallar, amenazar, intimidar y ceder ante los que ejercen el poder de manera arbitraria, abusiva, autoritaria e impositiva. Hoy, en un momento crítico para la democracia hondureña y para la libertad de expresión y de prensa, recibir este galardón lleva implícito un compromiso indeclinable: el de seguir ejerciendo el periodismo con coraje, con rigor, con ética, con amor profundo por Honduras, por nuestros hijos y nuestras familias, con la convicción de que la verdad, aunque incómoda y molesta, es la columna vertebral y la piedra angular de una sociedad democrática y debe ser defendida con valentía, con hidalguía y con convicción. LOS PERIODISTAS SOMOS LA PRIMERA Y LA ÚLTIMA TRINCHERA EN DEFENSA DE LA INSTITUCIONALIDAD, LOS CUSTODIOS DEL IMPERIO DE LA LEY, SOMOS LOS PERROS GUARDIANES DE LA DEMOCRACIA. SIN PERIODISMO NO HAY DEMOCRACIA NI LIBERTADES. Hoy hablo por todos los periodistas amenazados.

Me solidarizo con el periodista Rodrigo Wong Arévalo, director de Abriendo Brecha y Canal 10, objeto de amenazas e intimidaciones por parte de la cúpula militar y con todos aquellos periodistas y medios que enfrentan amenazas y querellas en los tribunales desde el poder. Hoy, los que ejercen el poder nos intimidan, nos estigmatizan, nos criminalizan y nos llevan ante los tribunales de justicia injustamente para silenciarnos y censurarnos, a todos ellos les digo desde esta tribuna: No podrán silenciarnos. No podrán doblegarnos. Y no podrán someternos a sus designios ni a sus oscuros intereses, porque mientras exista un atisbo de injusticia, un acto de autoritarismo o una violación a la ley, allí estará un periodista hondureño, con la pluma firme y la voz en alto, para denunciarlo y alzar la bandera de la verdad y la justicia.

Hoy no están frente a simples cronistas del presente. Están ante los valientes herederos de Álvaro Contreras. Una nueva estirpe de periodistas ha despertado: libre, comprometida y dispuesta a luchar por una Honduras más digna, más justa y más democrática. Este premio me honra enormemente, pero sobre todo me obliga. Me obliga a no callar cuando otros guardan silencio, a seguir escribiendo y criticando cuando muchos temen hacerlo, y a mantener encendida la llama de la crítica, la investigación rigurosa y la palabra veraz, en nombre de un periodismo libre que no se arrodilla ante el poder, que no se vende, ni se rinde. En este momento crucial de nuestro país EL SILENCIO NO ES UNA OPCIÓN. Álvaro Contreras inmortalizó una frase que sigue evocando a nuestro máximo héroe nacional, el paladín de la unión centroamericana el general Francisco Morazán: “Suprimid el genio de Morazán y habréis aniquilado el alma de la historia de Centroamérica”, Sin embargo, hoy se pretende mancillar el genio y la figura de nuestro principal prócer, cuando, en nombre de la educación pública, que él impulsó y defendió, se pretende adoctrinar a nuestros niños y jóvenes con libros y relatos sesgados de conveniencia partidaria e ideología fracasada. Convertir una cátedra histórica en un vehículo de propaganda es una distorsión inaceptable del legado de Morazán y una traición al espíritu crítico y plural que debe regir la formación cívica en Honduras.

Con esto, hoy no suprimen el genio de Morazán: lo distorsionan, lo manipulan y lo secuestran impunemente. Y eso, quizás, es aún más grave. Porque convertir a Morazán en instrumento de una ideología, en emblema de un solo partido, es traicionar su legado y degradar la historia a simple propaganda política. No debemos permitirlo. No debemos tolerarlo. Morazán no pertenece a una bandera política, pertenece al pueblo y a la conciencia de toda Centroamérica. Siempre me he caracterizado por decir las cosas de frente y sin ambages, lo que me ha acarreado problemas; discúlpenme si mis palabras suenan duras y molestas, pero no quiero dejar pasar esta trinchera, esta tribuna y este espacio histórico que me permite el Colegio de Periodistas.