Periodista Dagoberto Rodríguez recibe el premio Álvaro Contreras 2025

Durante su discurso, no solo recordó sus inicios y a quienes le enseñaron, a través de lecciones y retos, a ser un periodista con más de tres décadas de conocimiento, sino también, aprovechó el micrófono para elevar su voz en llamado a sus colegas, para no dejarse amedrentar.

"Los periodistas somos la primera y la última trinchera de la institucionalidad, sin periodismo no hay democracia y no hay libertad, hoy hablo por todos los periodistas amenazados, no nos van a callar", manifestó entre aplausos.