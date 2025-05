"El papel del periodista es auscultar al poder, ser incómodo al poder": Dagoberto Rodríguez

Yo creo que la relación prensa-poder debe ser en el sentido de auscultar. El papel del periodista es auscultar al poder, es decir, ser incómodo al poder. La relación prensa-poder no debería ser una relación de intimidad, de amistad, porque por naturaleza no es posible.

Prácticamente el tema de desempleo en el país se agravó, la migración hacia los Estados Unidos, las caravanas no se redujeron, al contrario, se mantuvieron y algunos casos aumentaron. Hubo incumplimiento en la participación de los jóvenes dentro del gobierno no se cumplió.

El gobierno Juan Orlando Hernández cooptó a gran parte de los medios de comunicación y los que no cooptó y a los periodistas que no cooptó, los atacó y los estigmatizó también.

No se vendió el avión presidencial. El nepotismo prácticamente se volvió una norma dentro del gobierno, empezando por la familia presidencial y siguiendo por los altos funcionarios, donde la mayoría de funcionarios muy cercanos al círculo de poder de la presidenta Xiomara Castro y del expresidente Manuel Zelaya, tienen a toda su parentela ubicada en los principales cargos del gobierno, en las embajadas y en los puestos del servicio exterior. En resumen, no hubo los cambios que la ciudadanía esperaba.

¿Cuál debería de ser el mayor reto del próximo gobierno?

El principal desafío debe ser instalar una Comisión Internacional Contra la Corrupción, que eso sea una realidad, porque la corrupción sigue latente, sigue vigente en el país; ese va ha ser uno de los principales retos. Un gobierno realmente del pueblo y para el pueblo.

Otro es generar condiciones de empleo, de generación de empleo para los hondureños. Yo creo que el gobierno que prometa empleo, que prometa seguridad y combate a la corrupción, tiene muchas posibilidades de ganar las próximas elecciones.

Yo veo muy pocas posibilidades que este gobierno (Libre) continúe en el poder, a menos que haga un fraude o a menos que interrumpa el proceso democrático.

Usted es víctima constante de ataques mediante las redes sociales, por sus posturas referentes al actual gobierno ¿Cómo las asimila?

Me he acostumbrado a vivir con eso. Yo digo que son gajes del oficio. A veces mi esposa me dice: ya como que creaste coraza, ya no te hacen lo que te dicen en las redes.

Al principio me molestaba, me indignaba porque me decían sos un corrupto, sos un Hermes, sos esto, sos lo otro, y me indignaba porque mucha gente habla sin conocer la trayectoria de uno.

Al final terminé entendiendo de que la mayoría de esa gente son militantes del partido en el gobierno, que atacan a aquellos que hacen críticas al gobierno, al igual que el gobierno anterior.

Yo critiqué mucho al gobierno anterior, incluso mucha gente me atacaba a través de redes sociales en el gobierno Juan Orlando Hernández.

Hubo un muchacho, un ingeniero que me atacó muy fuerte en el gobierno Juan Orlando Hernández. Una vez que ya salió el gobierno y él vio mi postura en este gobierno, me escribió, me dijo: ¿Sabe qué? Quiero pedirle disculpas, porque lo ataqué injustamente siguiendo la línea de un partido, pero no me di cuenta que el papel que usted hace, es un papel importante para la democracia. Eso me impactó.

¿Cómo recibe el Álvaro Contreras? ¿Se lo imaginó en algún momento de su carrera?

Todos los periodistas aspiramos en algún momento al Álvaro Contreras. Creo que es la máxima presea del periodismo nacional. Yo yo digo que, salvando las distancias, es el Pulitzer del periodismo hondureño. Porque reconoce la excelencia y reconoce la trayectoria periodística y gremial.

No es fácil llegar hasta ese hasta ese punto. Uno siente que le falta mucho más, que hay gente que se lo merece. Yo creo que hay gente que hoy se merece el Álvaro Contreras. No lo esperaba. Sí aspiré en algún momento, pero lo miraba muy lejano.

Cuando me llaman y me dicen que: por unanimidad el jurado determinó entregarme el premio Álvaro Contreras, me emocioné.

Me emocioné porque como presidente del Colegio de Periodistas de Honduras me había tocado entregar el Álvaro y yo miraba la emoción que tenían los que recibían el Álvaro, hoy me toca a mí recibirlo y la emoción ahora es mía.

Entonces lo recibo con mucha gratitud, lo recibo con humildad y con responsabilidad.