Carmen Boquín en frases: confesiones de una mujer que lucha, sueña y ama

En esta entrevista exclusiva con EL HERALDO, Carmen Boquín nos abre su corazón y nos habla del motor que impulsa su vida: su familia, su vocación y sus sueños. Destaca el papel fundamental de su esposo, Vicente Fiumara, a quien llama su fan número uno, capaz de verla incluso más allá de lo que ella misma alcanza. “Él ha sido clave”, dice con firmeza, al reconocer cómo la motiva, la aconseja y la sostiene cuando más lo necesita. También habla con ternura de su hijo Luca, quien con inocencia y firmeza le recuerda cada día el valor de ser ejemplo. Entre disciplina, amor y aprendizaje, Carmen ha encontrado el equilibrio que hoy la define. En el plano profesional, ha recorrido un camino de esfuerzo y convicción que hoy la lleva a cumplir un sueño: el lanzamiento de su podcast, 'Fútbol LOVE', un espacio íntimo donde contará historias que inspiran.



​​​​​​“Estoy ilusionada por lo que traen los próximos años y más que contenta por el momento en el que estoy”, afirma, convencida de que lo más importante no son los logros, sino las personas que tocan su vida en el camino. Con frases que invitan a vivir sin miedo, aceptar los altibajos y disfrutar del proceso, Carmen nos deja un mensaje claro: “Ni mi mayor éxito me hace mejor persona, ni mi peor derrota me hace peor persona. Yo sigo siendo Carmen.”