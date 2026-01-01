Tras derrota: Partido Liberal será oposición organizada y de "rebeldía consciente"

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal afirmó que este inicio de año marcará una nueva etapa para esta institución política y se perfila a ejercer una oposición organizada y una “rebeldía consciente” dentro del escenario nacional. A través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X, el instituto político reflexionó sobre el 2025, al que calificó como un año de fortalecimiento, caracterizado por un intenso trabajo y la construcción de numerosas amistades.

Este 2025 fue un año de fortalecimiento en el Partido Liberal marcado por mucho trabajo y numerosas amistades. A pesar de los golpes de la traición y los fraudes, ¡Resistimos y aprendimos!.



En el mensaje, el Partido Liberal reconoció que durante el año pasado enfrentó "muchos golpes y traiciones", experiencias que —según señaló— le permitieron aprender a resistir y consolidar su estructura interna. No obstante, indicó que el nuevo año estará marcado por nuevas metas, desafíos y una renovada convicción política de cara al futuro inmediato del país. "Preparémonos para ser el partido del cambio, de la rebeldía consciente, de la oposición organizada y genuina", posteó el Partido Liberal. En las elecciones generales, el Partido Liberal se consolidó como la segunda fuerza política a nivel nacional, al ubicarse en esa posición en todos los niveles electivos.