Tras derrota: Partido Liberal será oposición organizada y de "rebeldía consciente"

El liberalismo dice que se prepara para ejercer un rol opositor activo tras las elecciones tras consolidarse en los comicios generales como la segunda fuerza política en el país

  • Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 14:20
Liberales aseguran estar listos para liderar una oposición estructurada este inicio de año, luego de consolidarse como la segunda fuerza política.

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal afirmó que este inicio de año marcará una nueva etapa para esta institución política y se perfila a ejercer una oposición organizada y una “rebeldía consciente” dentro del escenario nacional.

A través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X, el instituto político reflexionó sobre el 2025, al que calificó como un año de fortalecimiento, caracterizado por un intenso trabajo y la construcción de numerosas amistades.

En el mensaje, el Partido Liberal reconoció que durante el año pasado enfrentó “muchos golpes y traiciones”, experiencias que —según señaló— le permitieron aprender a resistir y consolidar su estructura interna.

No obstante, indicó que el nuevo año estará marcado por nuevas metas, desafíos y una renovada convicción política de cara al futuro inmediato del país.

“Preparémonos para ser el partido del cambio, de la rebeldía consciente, de la oposición organizada y genuina”, posteó el Partido Liberal.

En las elecciones generales, el Partido Liberal se consolidó como la segunda fuerza política a nivel nacional, al ubicarse en esa posición en todos los niveles electivos.

Alcaldes y diputados liberales se reunirán este fin de semana en Siguatepeque

En un ajustado margen menor a un punto porcentual el candidato Salvador Nasralla del Partido Liberal se ubico en la segunda posición en relación al presidente electo del Partido Nacional, Nasry Juan Asfura Zablah de acuerdo a los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante las recién pasadas elecciones generales, el Partido Liberal logró superar los 1,4 millones de votos a su favor, rompiendo los esquemas de las últimas elecciones donde no logró superar las 800,000 marcas.

