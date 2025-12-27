Samuel García reafirma que no cederá su candidatura a Jorge Cálix

Olancho, Honduras.- El candidato a diputado por el Partido Liberal en Olancho, Samuel García, reiteró que no entregará su candidatura a Jorge Cálix y afirmó que seguirá representando al pueblo que lo eligió.
Durante una entrevista en HCH, García explicó que su decisión de mantener la diputación responde al mandato de la población en Olancho, pese a los acuerdos previos dentro del Partido Liberal.
"El pueblo olanchano me eligió... nosotros somos dignos representantes del pueblo y ahí nos vamos a mantener", afirmó.
Sobre posibles alianzas con otros partidos para la elección del nuevo presidente del Congreso Nacional, el candidato aclaró que no se negociará ni con el partido Libertad y Refundación ni con el Partido Nacional. "Aquí la misión se cumplió, y es no entregar al país a ideologías que van en contra de los principios de Honduras", señaló.
El candidato destacó la importancia de priorizar la paz y la tranquilidad en Honduras tras las elecciones generales. "Las valoraciones que tenemos que hacer en este momento es la tranquilidad y la paz, que eso no tiene, es incalculable el valor que tiene, que Honduras esté en paz, que votó en paz", expresó.
El pronunciamiento de García se da en un contexto en el que el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) acordó, por unanimidad y vía Zoom, reanudar el escrutinio especial con miras al cierre de la declaratoria de las elecciones generales previsto para el 30 de diciembre.
En la sesión, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López votaron a favor de iniciar el escrutinio con el nivel electivo de diputados, con el fin de garantizar la alternancia en el poder para el 27 de enero de 2026, mientras que el consejero Marlon Ochoa propuso que se comenzara con corporaciones municipales o de manera simultánea.
Hasta el momento, Samuel García ocupa el quinto lugar entre los diputados más votados del departamento de Olancho, con más de 21,181 votos según los resultados preliminares.
El 05 de noviembre de 2025, García, retiró su renuncia a la candidatura y rechazó ceder su casilla a Jorge Cálix, a pesar de que su partido lo había propuesto como sustituto.