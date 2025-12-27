Samuel García reafirma que no cederá su candidatura a Jorge Cálix

Olancho, Honduras.- El candidato a diputado por el Partido Liberal en Olancho, Samuel García, reiteró que no entregará su candidatura a Jorge Cálix y afirmó que seguirá representando al pueblo que lo eligió.

Durante una entrevista en HCH, García explicó que su decisión de mantener la diputación responde al mandato de la población en Olancho, pese a los acuerdos previos dentro del Partido Liberal.

"El pueblo olanchano me eligió... nosotros somos dignos representantes del pueblo y ahí nos vamos a mantener", afirmó.

Sobre posibles alianzas con otros partidos para la elección del nuevo presidente del Congreso Nacional, el candidato aclaró que no se negociará ni con el partido Libertad y Refundación ni con el Partido Nacional. "Aquí la misión se cumplió, y es no entregar al país a ideologías que van en contra de los principios de Honduras", señaló.