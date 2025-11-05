Samuel García retira su renuncia y seguirá en la papeleta por Olancho

El candidato por el departamento de Olancho manifestó que quienes apoyaban a Cálix "ahora me apoyarán a mí" en la misma casilla 22 por el Partido Liberal

    "Votar por Samuel es votar por Jorge”, aseguró Cálix tras no estar inscrito y habilitado para participar en las elecciones.

     Foto: EL HERALDO
  • 05 de noviembre de 2025 a las 14:06

Tegucigalpa, Honduras.- Reafirmando que “votar por Samuel es votar por Jorge”, palabras dichas por el diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, el candidato a diputado por el mismo partido, Samuel García, llegó este miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE) a retirar su renuncia como aspirante a parlamentario para los comicios generales.

El 24 de septiembre, García había presentado su renuncia a su candidatura por la reelección en el departamento de Olancho, y se conoció que su partido propuso a Jorge Cálix como su sustituto. Ahora rechazó la idea de ceder su casilla.

“Somos un mismo partido, no hay ningún mensaje detrás de esto, es normal. Hemos estado luchando junto a Cálix en Olancho y, así como yo me despojé, él dice que yo voy en esa posición. Los que lo apoyaban a él, ahora me apoyarán a mí”, argumentó.

Jorge Cálix denuncia ilegalidad tras bloqueo de su candidatura

Lo anterior surge luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera desconocer y declarar inaplicable una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que por mayoría de votos ordenaba su inscripción en la planilla de ese departamento.

Cálix aseguró que se encuentra debidamente inscrito y habilitado para participar, dado que el CNE no ha emitido una resolución definitiva, pero dijo que "votar por Samuel es votar por Jorge”, explicando que van a "utilizar la estrategia que ya ha sido usada en el pasado, cuando se decía ‘votar por Contreras es votar por Contreras", o cuando "votar por Cosenza es votar por Maduro".

“Votar por Samuel, es votar por Jorge”, confirma diputado Cálix tras quedar fuera de las planillas

El candidato por Olancho explicó que llegó “a cumplir lo que me pidió el CNE. Llegué a las 11:30, me atendieron a las 12:15 y ahora tocará esperar que resuelvan para ver si salgo en la papeleta. Me dieron por recibido el documento donde desisto; la determinación la tomarán ellos”.

Asimismo, hizo un llamado al pueblo olanchano a salir a votar. “Con seguridad puedo decir que Salvador Nasralla está ganando el departamento, lo digo con convicción y contundencia: 23 contra 16 de los otros. Yo no cederé mi posición; si soy castigado por 10 años, no afectará mi carrera política”.

