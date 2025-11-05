Samuel García retira su renuncia y seguirá en la papeleta por Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- Reafirmando que “votar por Samuel es votar por Jorge”, palabras dichas por el diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, el candidato a diputado por el mismo partido, Samuel García, llegó este miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE) a retirar su renuncia como aspirante a parlamentario para los comicios generales.

El 24 de septiembre, García había presentado su renuncia a su candidatura por la reelección en el departamento de Olancho, y se conoció que su partido propuso a Jorge Cálix como su sustituto. Ahora rechazó la idea de ceder su casilla.

“Somos un mismo partido, no hay ningún mensaje detrás de esto, es normal. Hemos estado luchando junto a Cálix en Olancho y, así como yo me despojé, él dice que yo voy en esa posición. Los que lo apoyaban a él, ahora me apoyarán a mí”, argumentó.