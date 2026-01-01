Alcaldes y diputados liberales se reunirán este fin de semana en Siguatepeque

Tegucigalpa, Honduras.- Alcaldes y diputados del Partido Liberal se reunirán el próximo fin de semana en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, para abordar diversos temas de interés interno, entre ellos el fortalecimiento de la unidad de esta institución política.

La información fue confirmada este jueves por el presidente de la Asociación de Alcaldes Liberales, Nahún Cálix, quien sostuvo que esta fuerza política se mantiene vigente en el escenario político nacional.

El dirigente político explicó que en las últimas horas los alcaldes liberales sostuvieron una reunión en la que acordaron convocar para el domingo a los diputados electos y reelectos de su partido, con el propósito de discutir el rumbo y futuro de la institución. Previamente, los miembros de la asociación de alcaldes se reunirán el sábado, también en Siguatepeque.