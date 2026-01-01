Alcaldes y diputados liberales se reunirán este fin de semana en Siguatepeque

Tegucigalpa, Honduras.- Alcaldes y diputados del Partido Liberal se reunirán el próximo fin de semana en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, para abordar diversos temas de interés interno, entre ellos el fortalecimiento de la unidad de esta institución política.
La información fue confirmada este jueves por el presidente de la Asociación de Alcaldes Liberales, Nahún Cálix, quien sostuvo que esta fuerza política se mantiene vigente en el escenario político nacional.
El dirigente político explicó que en las últimas horas los alcaldes liberales sostuvieron una reunión en la que acordaron convocar para el domingo a los diputados electos y reelectos de su partido, con el propósito de discutir el rumbo y futuro de la institución. Previamente, los miembros de la asociación de alcaldes se reunirán el sábado, también en Siguatepeque.
“Número uno es llamar a la unidad granítica de todo el sector del liberalismo, el pasado tiene que servirnos para ver el presente y futuro”, señaló el alcalde de Marcovia, Nahún Cálix.
El edil liberal comunicó que durante el encuentro también se analizará cómo construir puntos de coincidencia con el nuevo gobierno, así como definir una agenda propia del Partido Liberal.
En las elecciones recientes, los liberales se consolidaron como la segunda fuerza política en los tres niveles electivos: su candidato, Salvador Nasralla, perdió por un estrecho margen de votos, según el conteo del Consejo Nacional Electoral (CNE); y sumaron 41 diputados en el Congreso Nacional y 76 alcaldías.