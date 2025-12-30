  1. Inicio
Estos son los 20 diputados electos al Congreso Nacional por Cortés

Con una de las mayores carga electorales del país, los diputados electos por Cortés emergen como una de las bancadas departamentales más influyentes del nuevo Congreso Nacional. Aquí los rostros de los electos

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 15:11
Los resultados de las elecciones por el departamento de Cortes a nivel de diputados llegó con sorpresas, conozca quiénes son.

 Fotos: Cortesía
1) Carlos Alberto Umaña David, del Partido Liberal, sumó 228,426 votos.

 Foto: El Heraldo
2) Marlon Guillermo Lara Orellana, del Partido Liberal, sumó 225,096 votos.

 Foto: Cortesía
3) Gloria Yasmín Meza Erazo, del Partido Liberal, sumó 224,837 votos.

 Foto: Cortesía
4) Alejandra Vallecillo Pavón, del Partido Liberal, sumó 224,592 votos.

 Foto: Cortesía
5) Roberto Pineda Chacón, del Partido Liberal, sumó 224,213 votos.

 Foto: Cortesía
6) Sandra Carolina Coleman Milian, del Partido Liberal, sumó 223,971 votos.

 Foto: Cortesía
7) José Jaar Mudenat, del Partido Nacional, sumó 116,521 votos.

 Foto: Cortesía
8) Leiby Melissa Torres Zalavarria, del Partido Liberal, sumó 223,953 votos.

 Foto: Cortesía
9) Roberto Enrique Cosenza Hernández, del Partido Nacional, sumó 113,999 votos.

 Foto: Cortesía
10) Linda Francés Donaire Portillo, de Libre, sumó 82,372 votos.

 Foto: Cortesía
11) Fernando Enrique Castro Valle, del Partido Liberal, sumó 223,707 votos.

 Foto: Cortesía
12) Daisy María Andonie López, del Partido Nacional, sumó 111,116 votos.

 Foto: Cortesía
13) Scherly Melissa Arriaga Gómez, de Libre, sumó 81,510 votos.

 Foto: Cortesía
14) Thirsa Gabriela López Solís, del Partido Liberal, sumó 222,624 votos.

 Foto: Cortesía
15) Alberto Chedrani Castañeda, del Partido Nacional, sumó 111,050 votos.

 Foto: Cortesía
16) Dunia Yadira Jiménez Aguilar, de Libre, sumó 79,580 votos.

 Foto: Cortesía
17) Wenceslao Lara Orellana, del Partido Liberal, sumó 220,786 votos.

 Foto: Cortesía
18) Cinthya Dayanara Hawit, del Partido Nacional, sumó 107,699 votos.

 Foto: Cortesía
19) Rolando Contreras Mendoza, del Pinu, 35,903 votos.

 Foto: Cortesía
20) Rita María Zúniga Membreño, de Libre, sumó 78,820 votos.

 Foto: Cortesía
