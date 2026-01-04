Desde JOH, "Diddy" Combs y el "Chapo” Guzmán: figuras que han estado en la misma prisión que Nicolás Maduro

El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, en sus siglas en inglés), es la prisión federal de Nueva York donde está preso Nicolás Maduro. Situada en el distrito de Brooklyn se la ha llegado a llamar un "infierno en la Tierra". Ellos son algunas de las figuras más reconocidas que han estado en esta prisión:
Ha albergado a reclusos tan notorios como Joaquín “El Chapo” Guzmán, el rapero Sean 'Diddy' Combs y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Ahora incluye en la lista a Nicolás Maduro.
La MDC es una de las cárceles de peor reputación de la ciudad junto con la de Rikers y fue objeto de denuncias por la falta de personal, la delincuencia dentro de sus instalaciones y las duras condiciones de vida en las celdas.
Diddy Combs pasó más de un año en el MDC Brooklyn, pero fue trasladado el 31 de octubre de 2025. Actualmente cumple su condena en la Prisión Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey.
El expresidente Juan Orlando Hernández también estuvo recluido ahí tras ser condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico, pero el presidente Donald Trump le otorgó un indulto total y fue liberado el pasado 1 de diciembre de 2025.
"El Chapo" estuvo recluido durante su famoso "Juicio del Siglo" entre 2018 y 2019. Fue en este edificio donde pasó sus noches mientras los jurados deliberaban su culpabilidad. Una vez que fue sentenciado fue trasladado a la Prisión Federal ADX Florence en Colorado, conocida como la "Alcatraz de las Rocallosas"
Una antigua presa, la británica Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del depredador sexual ya fallecido Jeffrey Epstein, denunció condiciones "inhumanas, crueles y degradantes" en el MDC y comparó su celda con la del psicópata Hannibal Lecter en ´El silencio de los corderos´.
A la larga lista de personajes 'célebres' se unió en 2024 Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, quien coincidió con el controvertido rapero Sean "Diddy" Combs.
El que fue asesor del presidente Donald Trump, Michael Cohen, también estuvo interno en las instalaciones en 2020, acusado de evasión fiscal, entre otros cargos, y recordaba su estancia en la prisión con motivo del paso de Combs por la misma.
Actualmente, el presunto líder del cartel de Sinaloa Ismael ‘El Mayo’ Zambada García es otro de los presos que está detenido en la instalación a la espera de un juicio por cargos de asesinato y tráfico de drogas.