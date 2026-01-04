El"infierno en la Tierra": así es la prisión donde está recluido Nicolás Maduro

El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, en sus siglas en inglés), la prisión federal de Nueva York donde está preso Nicolás Maduro, luego de ser capturado en su residencia en Caracas, Venezuela, la madrugada del sábado. Así es el lugar:
Luego de ser capturado en una operación militar por la madrugada del sábado, Nicolás Maduro fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales ante la Justicia federal.
El operativo se concretó en Caracas, Venezuela, desde donde Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron extraídos de una base militar y llevados en un vuelo reservado hasta Nueva York, lugar donde estarán en una cárcel hasta su juicio.
El Centro de Detención Metropolitano se encuentra en Brooklyn, Nueva York, a cargo de la Oficina Federal de Prisiones de EE. UU. (BOP, por sus siglas en inglés). Albergaba principalmente a detenidos en espera de juicio o sentencia en cortes federales del área.
Es una de las cárceles de peor reputación de la ciudad junto con la de Rikers y fue objeto de denuncias por la falta de personal, la delincuencia dentro de sus instalaciones y las duras condiciones de vida en las celdas. Ahí estará Maduro.
En la única prisión federal de Nueva York, sus alrededor de 1.200 reclusos esperan ser juzgados en tribunales federales, desde que cerró el Centro Correccional Metropolitano en el sur de Manhattan.
Fue inaugurado en 1975 en el barrio del Centro Cívico del Bajo Manhattan, MCC Nueva York fue la primera instalación de gran altura utilizada por la Oficina de Prisiones.
Actualmente, alberga a más de 1.300 reclusos y entre ellos figuran algunos de los nombres más notorios del narcotráfico mexicano, como Rafael Caro Quintero, Ismael “El Mayo” Zambada y Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, todos extraditados a Estados Unidos y a la espera de juicio por cargos vinculados al tráfico de drogas y crímenes violentos.
También ha albergado a reclusos tan notorios como Joaquín “El Chapo” Guzmán, el rapero Sean 'Diddy' Combs y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.
La fiscal general Pam Bondi anunció que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron formalmente imputados en Nueva York por narco-terrorismo, conspiración para traficar cocaína y posesión de armas de guerra contra Estados Unidos.