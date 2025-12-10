  1. Inicio
“Quiere una Venezuela libre, nunca renunciará a ese propósito”: hija de María Machado en el Nobel

La hija de María Corina Machado, quien recibió el premio Nobel de la Paz en su ausencia, aseguró que volverá a abrazar a su madre en Oslo después de 16 meses sin verla

  • 10 de diciembre de 2025 a las 07:30
Ana Corina Sosa recibió el premio Nobel de la Paz tras la ausencia de su madre, María Corina Machado.

Foto: Agencia EFE

Oslo, Nigeria.- Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, confirmó este miércoles tras recoger el Premio Nobel de la Paz concedido a su madre, que en "unas horas" podrá abrazarla en Oslo y que la intención de la líder opositora es regresar "muy pronto" a Venezuela.

"Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", dijo en el Ayuntamiento de la capital noruega.

Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre

Al mismo tiempo, señaló que mientras espera ese momento para abrazarla y besarla después de dos años, piensa "en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres".

"Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos. Quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, yo sé, que pronto estará de vuelta en Venezuela", aseguró.

Mientras tanto, Ana Corina Sosa enfrenta en este momento "la difícil tarea de dar voz a las palabras de su madre, el discurso que ella preparó para esta ocasión".

Danny Ocean abre la ceremonia del Nobel de la Paz con la ausencia de María Corina Machado

Sosa comenzó expresando la "infinita gratitud", en nombre de su familia y de toda Venezuela, al Comité Noruego del Nobel por el hecho de que "la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo".

"Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz", dijo.

