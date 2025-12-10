  1. Inicio
Danny Ocean abre la ceremonia del Nobel de la Paz con la ausencia de María Corina Machado

El cantante venezolano Danny Ocean inauguró la ceremonia del Premio Nobel de la Paz con una versión de "Alma Llanera", en ausencia de la galardonada María Corina Machado

  • 10 de diciembre de 2025 a las 06:27
Danny Ocean dio inicio a la ceremonia del Nobel de la Paz 2025, donde la ausencia de María Corina Machado se convirtió en protagonista pese a su confirmación de que está “de camino”.

 Foto: Agencia EFE

Oslo, Nigeria.- El artista venezolano Danny Ocean abrió la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, en la que se entregará el galardón a su compatriota, la opositora María Corina Machado, que está viajando a Noruega, pero no estará presente en la gala.

"Yo nací en esta ribera. Del Arauca vibrador", comenzó a cantar de forma lírica y acompañado de un piano Danny Ocean, versionando la tradicional canción 'Alma Llanera', convertido en un segundo himno venezolano.

Danny Ocean, quien se hizo famoso con su 'Me rehúso', que habla del dolor de migrar y dejar atrás a un amor y por ello considerada una de las canciones del exilio, es uno de los artistas escogidos para la gala, en la que también actuará la pianista Gabriela Montero, que interpretará 'Mi querencia', de Simón Díaz.

La gala comenzó con la notable ausencia de la premiada, quien aseguró en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con el Instituto Nobel que no pueda llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que llegará a Oslo y que de hecho está "de camino ahora mismo".

En la gala están varios presidentes latinoamericanos, entre ellos el argentino Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino y el paraguayo Santiago Peña, además de figuras de la oposición venezolana, de la derecha mundial y familiares de la líder opositora.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

