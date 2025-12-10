Danny Ocean abre la ceremonia del Nobel de la Paz con la ausencia de María Corina Machado

Oslo, Nigeria.- El artista venezolano Danny Ocean abrió la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, en la que se entregará el galardón a su compatriota, la opositora María Corina Machado, que está viajando a Noruega, pero no estará presente en la gala. "Yo nací en esta ribera. Del Arauca vibrador", comenzó a cantar de forma lírica y acompañado de un piano Danny Ocean, versionando la tradicional canción 'Alma Llanera', convertido en un segundo himno venezolano.

Danny Ocean, quien se hizo famoso con su 'Me rehúso', que habla del dolor de migrar y dejar atrás a un amor y por ello considerada una de las canciones del exilio, es uno de los artistas escogidos para la gala, en la que también actuará la pianista Gabriela Montero, que interpretará 'Mi querencia', de Simón Díaz.