“El CN es una agencia del Ejecutivo; ofrezco una revisión y reforma de la legislación”: Luz Mejía

“La vida es como el mar, las olas van y vienen. Existen personas que han tenido una vida muy tranquila, pero la mía no ha sido así, he tenido que buscar la superación. Siempre he estado comprometida con la situación de mi país. Aspirar de nuevo a una posición política es un resultado lógico de mi preocupación”.

¿Qué la motivó a dar el salto de su exitosa carrera profesional a la política? ¿Por qué decidió postularse como precandidata a diputada por el Partido Liberal en el movimiento de Salvador Nasralla?

Me sentía tranquila dedicándome únicamente a mi bufete, que abrí hace más de 40 años, y a mi taller de diseño de moda que estoy iniciando. He estado muy ocupada con comunidades vulnerables, pero la situación que veo en el Congreso me motivó a no quedarme solo con tranquilizar mi conciencia escribiendo una columna semanal. Eso ya no es suficiente. El mundo no puede seguir igual, Honduras no puede seguir igual para nuestros niños y jóvenes. Honduras tiene que ser ese país donde mis nietos y los de todos puedan vivir en paz”.

La política hondureña ha estado marcada por la desconfianza ciudadana. ¿Por qué cree que su perfil puede conectar con la gente y generar un cambio real?

He sido coherente en mi vida y en mi trabajo. Lo que pienso es lo que digo y lo que hago. No tengo señalamientos; cualquiera puede ser víctima de desinformación, pero en mi caso, no he realizado ningún acto del que pueda avergonzarme. Soy una luchadora contra la corrupción y la impunidad, que son las principales causas del incremento de la delincuencia. Mi determinación para combatir todo lo que no es correcto es algo que aportará al país. No podemos seguir con un Congreso que no representa, no legisla y no respeta al ciudadano.

Desde su experiencia profesional, ¿cómo puede contribuir al Congreso Nacional?

Hay personas que no conocen el proceso legislativo y hablan de proyectos como si solo fuera cuestión de presentarlos. Sin embargo, el Poder Legislativo es muy complejo, especialmente por las sinergias entre diferentes bancadas e intereses. Considero que una reforma integral de la legislación hondureña, para hacerla consecuente con la realidad nacional y lograr los cambios necesarios, es algo con lo que puedo contribuir. No me mueve el interés de hacer negocios, y lo demostré en mi periodo anterior. Mi compromiso es con el pueblo, velaré por los intereses de las grandes mayorías.

¿Cuáles serán sus principales propuestas si logra una curul?

Decir que voy a hacer un proyecto para esto o para lo otro sería demagógico. Lo que ofrezco es una revisión y reforma de la legislación, priorizando todo aquello que asegure el fortalecimiento del Estado de derecho, porque actualmente los cuatro poderes están vulnerados. No hay separación real de poderes, el Congreso Nacional se ha convertido en una agencia del Poder Ejecutivo y no hay certeza de que la legalidad en la administración pública sea una realidad. Vamos a fortalecer el Estado de derecho, eso es fundamental para consolidar la institucionalidad y crear condiciones dignas de empleo. Además, presentaré propuestas contra la violencia política hacia la mujer.

Con base en su experiencia, ¿cree que fue un error que el actual Congreso Nacional derogara las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes)?

Las Zedes debían ser revisadas y se tenía que eliminar todo lo que representara una lesión a la soberanía, con eso nunca estuvimos de acuerdo. Sin embargo, todo aquello que generara condiciones para atraer inversión debía mantenerse. Esto debía ser un asunto de negociación, asegurando que las fuentes de trabajo continuaran con garantías para esas inversiones.