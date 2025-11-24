Juez de familia resolverá en cinco días la custodia de hijos de Esdras Amado López y Milagros González

Tegucigalpa, Honduras.-En un plazo de cinco días, un juez de Familia deberá resolver la solicitud de guardia y custodia de los hijos menores del periodista Esdras Amado López y Milagros González, aspirante a diputada por el Partido Liberal.
Durante la audiencia, González presentó ante la jueza de familia una propuesta de conciliación en la que solicitó 35 millones de lempiras a cambio de suspender todas las denuncias interpuestas contra López.
Según lo expuesto en la diligencia, el comunicador rechazó el acuerdo y solicitó la apertura de juicio a pruebas.
El tribunal accedió a su petición y ordenó evacuar las pruebas dentro de un plazo de cinco días, periodo tras el cual la jueza emitirá una resolución sobre la custodia.
La decisión final determinará las responsabilidades y condiciones bajo las cuales ambos padres ejercerán la tutela, mientras continúa el proceso legal entre las partes.
Detención ilegal
El 25 de marzo de este año, Esdras Amado López, director de Canal 36, fue arrestado por la Policía Nacional tras una denuncia presentada por su esposa, Milagros González, quien alegó maltrato familiar y lesiones, durante una discusión relacionada con documentos de campaña política.
La detención se produjo después de que López se negara a recibir una citación judicial, lo que llevó a la emisión de una orden de allanamiento de su domicilio.
López fue acusado de maltrato familiar con habitualidad y lesiones agravadas. El comunicador afirmó que su detención formaba parte de una “persecución política” debido a sus críticas al partido gobernante.
Tras permanecer alrededor de 21 horas detenido, un juez le dictó medidas distintas a la detención judicial, lo que permitió su puesta en libertad.
Meses después, la Corte de Apelaciones determinó que el allanamiento y la captura fueron ilegales y ejecutados al margen de la ley, por lo que ordenó excluir del expediente todas las pruebas obtenidas como resultado de esa acción.
Con la anulación del allanamiento, la declaratoria de imputado y la audiencia inicial quedaron sin validez jurídica.
En sentido, el proceso deberá repetirse desde su etapa inicial, lo que implica volver a realizar la audiencia de imputación, las diligencias previas y eventualmente un juicio oral y público.