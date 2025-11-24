Juez de familia resolverá en cinco días la custodia de hijos de Esdras Amado López y Milagros González

Tegucigalpa, Honduras.-En un plazo de cinco días, un juez de Familia deberá resolver la solicitud de guardia y custodia de los hijos menores del periodista Esdras Amado López y Milagros González, aspirante a diputada por el Partido Liberal.

Durante la audiencia, González presentó ante la jueza de familia una propuesta de conciliación en la que solicitó 35 millones de lempiras a cambio de suspender todas las denuncias interpuestas contra López.

Según lo expuesto en la diligencia, el comunicador rechazó el acuerdo y solicitó la apertura de juicio a pruebas.

El tribunal accedió a su petición y ordenó evacuar las pruebas dentro de un plazo de cinco días, periodo tras el cual la jueza emitirá una resolución sobre la custodia.

La decisión final determinará las responsabilidades y condiciones bajo las cuales ambos padres ejercerán la tutela, mientras continúa el proceso legal entre las partes.