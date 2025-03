Rebeca Ráquel justifica que reunión con exasesor de Hugo Chávez fue académica

"No sé si es asesor o no es asesor de Hugo Chávez, porque eso a mí no me consta, pero sí les puedo decir que mi trato fue específicamente para tratar cursos para capacitación", afirmó Rebeca Ráquel Obando.

Por otra parte, la funcionaria señaló que Viciano cuenta con experiencia constitucionalista. “Él nos viene a hacer propuestas para un intercambio que permita capacitar a nuestros funcionarios judiciales en temas fundamentales”, agregó Obando.

La presidenta de la CSJ enfatizó que el enfoque de la reunión fue la capacitación en derecho constitucional y jurisprudencia, áreas críticas para fortalecer el sistema judicial hondureño.

"Nos viene a hacer propuestas para hacer un intercambio, que podamos nosotros tener cursos para nuestros funcionarios judiciales con respecto al Derecho Constitucional y así también respecto a la jurisprudencia. Tener las bases para un buen sistema jurisprudencial de eso se trató", remarcó.

Sin embargo, el contexto de la reunión no pasó desapercibido tomando en cuenta las tensiones políticas actuales en el país, ya que hay quienes consideran que este tipo de encuentros podrían estar relacionados con la Asamblea Constituyente.

“Nosotros no hablamos absolutamente nada de política. Ya lo manifesté anteriormente, fue exclusivamente para acercar esa universidad (Valencia) a nuestra escuela judicial”, concluyó Obando.