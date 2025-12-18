CCIT llama a la neutralidad y apego constitucional a las Fuerzas Armadas tras cambio de mando

Tegucigalpa, Honduras.-La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) se pronunció tras el acto oficial de cambio de mando de las Fuerzas Armadas, al considerar este relevo como parte del fortalecimiento del orden democrático y del Estado de derecho.

En su comunicado, la CCIT expresa que “saluda este relevo institucional como parte del orden democrático y del fortalecimiento del Estado de derecho”, al tiempo que dirige un llamado directo al nuevo alto mando militar para que el ejercicio de sus funciones se mantenga dentro del marco constitucional.

La organización enfatiza que las Fuerzas Armadas deben actuar “estrictamente por lo establecido en la Constitución de la República y las leyes vigentes, actuando con profesionalismo, neutralidad y apego absoluto a su rol institucional”.