CCIT llama a la neutralidad y apego constitucional a las Fuerzas Armadas tras cambio de mando

Tegucigalpa, Honduras.-La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) se pronunció tras el acto oficial de cambio de mando de las Fuerzas Armadas, al considerar este relevo como parte del fortalecimiento del orden democrático y del Estado de derecho.
En su comunicado, la CCIT expresa que “saluda este relevo institucional como parte del orden democrático y del fortalecimiento del Estado de derecho”, al tiempo que dirige un llamado directo al nuevo alto mando militar para que el ejercicio de sus funciones se mantenga dentro del marco constitucional.
La organización enfatiza que las Fuerzas Armadas deben actuar “estrictamente por lo establecido en la Constitución de la República y las leyes vigentes, actuando con profesionalismo, neutralidad y apego absoluto a su rol institucional”.
En el contexto actual del país, la CCIT también hizo referencia a las actuaciones de las Fuerzas Armadas en atención a solicitudes del Consejo Nacional Electoral (CNE), señalando que estas deben realizarse “sin imposiciones políticas, sin presiones externas y sin responder a intereses particulares”.
Asimismo, el comunicado subraya que la imparcialidad militar es clave para garantizar la confianza ciudadana, al indicar que dichas acciones deben asegurar “siempre la confianza ciudadana en los procesos democráticos”.
La CCIT también destaca que la legitimidad de las Fuerzas Armadas radica en su carácter apolítico, afirmando que su fortaleza responde a “su función neutral, sin participación política”, principios que —según el texto— deben regir todas sus actuaciones.
La Cámara también señala que el respeto a las atribuciones constitucionales es esencial para el país, al afirmar que “Honduras necesita hoy más que nunca tranquilidad, estabilidad y respeto a las instituciones”, reiterando su compromiso con “la institucionalidad, el respeto a la ley y la construcción de un país donde las decisiones se tomen con responsabilidad, transparencia y visión de nación”.
