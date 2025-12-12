Atención para deportados

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recomendó a las autoridades hondureñas trabajar fuertemente en la reintegración familiar, así como en la inclusión laboral y en el tema de la salud mental que representan las situaciones más fuertes que enfrentan las personas retornadas y deportadas al país, que suman alrededor de 39,600 en 338 días del 2025.

Se estima que, entre enero y diciembre del 2025, unas 39,639 personas fueron deportadas y retornadas a Honduras procedentes de casi una decena de países. Durante ese período, 31,725 hondureños, que representan el 80%, fueron deportados y retornados de los Estados Unidos, 4,493 de México y 3,377 de Guatemala.

Entre los hondureños retornados y deportados al país, al menos 3,761 son niños, 1,275 niñas, 4,085 mujeres y 30,518 hombres. El 92% de los hondureños fueron retornados y deportados al país vía aérea mientras que el 8% lo hizo vía terrestre.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, destacó la importancia de trabajar fuertemente con la reintegración familiar. Indicó que el Conadeh está atendiendo casos de personas retornadas que no están recibiendo el apoyo que necesitan y que, incluso, es motivo de preocupación que algunos de ellos reportaron que están en situación de calle.

Reyes explicó que, de acuerdo con el monitoreo constante que realizan sobre la situación de los hondureños en Estados Unidos, prevalece la incertidumbre ya que continúan las redadas.

Hay mucho temor, agregó, ya que muchos de ellos han dejado de ir a trabajar por el temor de ser deportados.

En el 2024, al menos, 34,384 personas fueron retornadas y deportadas a Honduras, de ellos 17,585 que representan el 51% procedentes de los Estados Unidos y 11,177 (33%) de Guatemala.