Capitalinos solicitan a la alcaldía limpieza de vías públicas por fiestas patrias

Tegucigalpa, Honduras.- Los puntos críticos de basura en Tegucigalpa y Comayagüela se encuentran en cada esquina; los malos olores, la contaminación y las moscas se han vuelto parte del diario vivir de los capitalinos. Aunque la escena es común, no es bien aceptada por la población. De hecho, con el comienzo de la celebración de las fiestas patrias, la población dejó entrever su inconformidad y solicitó a las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) intervenir las calles con jornadas exhaustivas de limpieza. “En Tegucigalpa urgen campañas de limpieza, aún más este mes de septiembre por la patria, estamos pidiendo calles limpias”, solicitó Danilo Romero, uno de los tantos capitalinos que aqueja la suciedad que se vive en la capital.

Las campañas de limpieza deberán ejercerse siempre, sin embargo, este mes patrio, la demanda ha tomado fuerza, ya que cientos de menores salen a las calles para desfilar. Hasta el momento, son 78 centros educativos de la capital los que pondrán a disposición a sus estudiantes para celebrar los 204 años de independencia del país. La petición viene de parte de los estudiantes, padres de familia, docentes y demás personajes que harán parte de la celebración con sus presentaciones, sin embargo, según el capitalino Manuel Almendarez, el "Centro Histórico es una pena, está super sucio", lo que disminuye los ánimos de la población para salir a apoyar el evento. La Gerencia de Aseo aún no ha notificado si realizará campañas de limpieza previos a todos los eventos programados, sin embargo, aseguró que se están preparando con algunas medidas que ayuden a disminuir la cantidad de residuos que se puedan producir esos días.

Emilio Medina, titular de la Gerencia de Aseo de la AMDC, aseguró que en años anteriores, después de estos eventos, se recolectan entre 12 y 15 toneladas de basura. Es decir que, si se suman las cantidades que ya están en las calles, la cantidad de desperdicios sería mucho más alta. “El año pasado como producto de la limpieza de la celebración en sí, recolectamos entre 12 y 15 toneladas, solo ese día, y bueno este año pues esperamos recolectar más o menos lo mismo”, detalló Medina. El titular agregó que se espera “que nos cueste menos limpiar, porque lo que vamos a hacer es instalar algunos contenedores portátiles o móviles durante los eventos, para poderlo atender y que se nos haga más fácil la limpieza”.