Confirman nueva solicitud de extradición hacia EEUU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó este martes -5 de septiembre- que desde Estados Unidos se está solicitando a un hondureño en extradición.

“EL Pleno de Magistrados de la CSJ asignó este día (ayer) un nuevo expediente de extradición solicitada por el estado de New Hampshire, Estados Unidos, por delitos relacionados a fraude cibernético”, informaron las autoridades judiciales.

Sin embargo, este hondureño aún no ha sido capturado por la Policía Nacional y es por este motivo que la Corte Suprema de Justicia no ha hecho pública su identidad, para no entorpecer la captura.