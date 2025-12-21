Dengue en Panamá deja 25 muertes y más de 15, 000 contagios hasta noviembre

Ciudad de Panamá, Panamá .- Las autoridades sanitarias de Panamá informaron este domingo que se han registrado 25 muertes por dengue y 15.098 casos de la enfermedad hasta la semana epidemiológica 48 (del 23 al 29 de noviembre pasado). El Ministerio de Salud (MINSA) detalló que de la cifra total de casos hasta el pasado 29 de noviembre, 1.474 requirieron hospitalización y 103 fueron clasificados como graves.

El área metropolitana y San Miguelito, en la capital, acumulan la mayoría de casos, con 7.242. Las defunciones por la enfermedad se han registrado en casi todas las regiones del país, siendo la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, la que registra la mayor cantidad, con cinco muertes, seguida de la vecina Bocas del Toro con cuatro y el área metropolitana con tres. La tasa de incidencia nacional en la semana epidemiológica 48 del año en curso es de 330 casos por 100.000 habitantes. La mayoría de los contagios se registran en personas de entre los 10 y 49 años, indica la información oficial.