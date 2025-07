Megadeth: 40 años después de "aquel error" de Metallica

Una poderosa batería y tres guitarras le ponen toda la música que necesita el grupo, que, eso sí, da tanto protagonismo a las cuerdas que en algunas canciones es inapreciable la voz del solista, lo que se ha intentado corregir según iban llegando 'Wake up dead' o 'Angry again countdown', aunque a los seguidores de la banda lo que menos le preocupaba esta noche eran la potencia de las cuerdas vocales del cantante.

Como si de un partido de fútbol importante se tratase, durante todo el día se han visto camisetas de Megadeth por las zonas turísticas de una ciudad con más de 40 grados de calor, y con gente haciendo cola a las puertas del festival para ser los primeros en entrar al abrirse las puertas.

Y todo ello en un concierto que forma parte de la gira 'The Sick, The Dying... And The Dead!', el nombre de su último disco, publicado en 2022, grabado tras superar Mustaine su batalla contra el cáncer, lo que le da más simbología todavía al trabajo de este grupo, y lo une aún más con el carácter icónico del festival que lo ha traído a España.

El líder del cuarteto ha estado cómodo toda la noche en el escenario, se ha paseado ante su público, le ha tirado besos, y ha punteado la guitarra sin descanso, lo mismo en 'Trust', que en 'Tornado' o 'Dystopia', dirigiendo siempre el ritmo de los otros tres componentes durante casi dos horas de recital.