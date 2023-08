Rapiditos, ¿una estafa o una solución de modernidad?

“Vale más que prometían seguridad, cámaras y yo no sé qué, pero la verdad es que aquí uno se juega la vida. Parecen que llevan animales o bestias, no son conscientes de que llevan seres humanos”, manifestó Sandra Canales, una capitalina.

Mientras que para otros ciudadanos esta es “una gran estafa”, porque están pagando seis lempiras y siempre les toca ir parados.

“Pregunto, ¿hay autoridades en este país?, mire aquí son tan bárbaros de cobrarnos 13 pesos y llevarnos parados toda la ruta, !esto es una estafa, ombe!, deberían sancionar a estos irresponsables”, dijo don Obdulio Medina, usuario frecuente del transporte.

Estas quejas son comunes entre los pasajeros porque sin importar la ruta la situación es igual: no hay seguridad, no hay cámaras, ya no existen las barras electrónicas y en vez de actualizarse el sistema, todo quedó desfasado.