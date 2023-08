Sigue la espera: Construcción de casas en Villa Solidaridad podría extenderse hasta finales del 2024

Mientras que Guillermo Rodríguez , una damnificado, aseguró que su situación económica es terrible y comentó que le ha costado levantarse de “todo este mal”.

“Yo soy consciente que en la Alcaldía nos dieron un dinero, pero no es lo mismo que le den 10 mil lempiras a perder su casa. No mira que el dinero uno lo invierte o lo pierde, pero su casita siempre está, bueno menos la mía. No he podido levantarme de todo este mal, hermano”, lamentó Rodríguez.

Al consultarles que opinaban sobre la construcción de las nuevas casas prometidas por la Alcaldía, ambos respondieron que “solo toca confiar en Dios y esperar que sea verdad”. Aunque recalcaron que no quieren “mentiras de políticos”.