Análisis: Comercios e industrias del norte sostienen subsidio energético

EL HERALDO Plus revisó los datos proporcionados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( ENEE ), los cuales detallan mensualmente los beneficiarios del subsidio, los montos otorgados, así como el total aportado por el sector privado. No obstante, al contrastar los montos mensuales con las contribuciones del sector privado, se evidencia una discrepancia en las aportaciones.

”La suma no cuadra porque depende del consumo entonces siempre ese problema va a existir. La ENEE sale con rentabilidad, recauda más del sector privado de lo que necesita para pagar el subsidio, ellos usan ese dinero para todo; entonces no hay transparencia ni claridad en cómo lo están manejando, en cómo se les cobra a las empresas y a quiénes están beneficiando”, expresó Kevin Rodríguez, especialista en temas energéticos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Sobre el incremento a los productos que se comercializan, el entrevistado explicó que es un ajuste que se aplica para no recurrir en pérdidas. “Al final del día, si una empresa recurre en pérdidas, tiene que reducir la productividad. Si reduce la productividad, debe reducir la producción. Si se reduce la producción, hay pérdidas de empleo en el país y es lo que no se quiere. Tienen que haber algunos ajustes que lastimosamente no fueron considerados al momento de aplicar este tipo de política con esta metodología en particular de subsidio cruzado”, expresó el experto.

Si bien el subsidio busca aliviar la carga para aquellos en condiciones de vulnerabilidad, su implementación ha elevado los costos operativos para muchas empresas, afectando su competitividad y repercutiendo en los consumidores finales a través de precios más altos. Expertos lamentan la falta de transparencia en el manejo de los recursos, por lo que instan a las autoridades a tomar medidas al respecto.

En promedio, el sector privado destina 159 millones de lempiras mensuales al subsidio de energía. En lo que va de 2024, ha pagado un total de 636 millones de lempiras. Sin embargo, no está claro si esta cifra cubre el 40% del costo total del subsidio o si implica saldos pendientes que deberán abonarse en los próximos meses.